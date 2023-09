Pour tout savoir sur Jean-Baptiste Gros

Découvrez Jean-baptiste Gros, le pilier gauche du XV de France et du Rugby club toulonnais. Son profil, sa carrière et son poste, sans oublier son parcours et ses principaux atouts.

Son profil Âge : 24 ans Taille et poids : 1,85 m et 112 kg Poste : pilier gauche Sélections : 25 Club : Rugby club toulonnais Palmarès : Tournoi des Six Nations (grand chelem) (2022), Tournoi des Six Nations U20 (2018), Coupe du monde U20 (2018, 2019), Championnat de France Espoir (2019), Challenge Cup (2023) Son parcours Formé du côté d'Aix en Provence et Hyères, Jean-Baptiste Gros arrive sur la Rade à Toulon durant l'été 2016. Brillant avec les équipes jeunes, il est convoqué avec l'équipe de France U18 et U20, avec qui il remporte de nombreux titres. En décembre 2017, il fait ses grands débuts en professionnel face à Oyonnax. Depuis, Jean-Baptiste Gros a réussi à gagner sa place une place de leader au sein de l'effectif toulonnais. Avec les Bleus, il honore sa première sélection en octobre 2020 contre le pays de Galles lors d'un match amical. Ses points forts Depuis sa première sélection, Jean-Baptiste Gros fait partie des éléments phare de Fabien Galthié chez les "finisseurs". Lorsqu'il rentre en jeu, il apporte son énergie neuve et son aisannce en mêlée mais également en défense, un secteur où le joueur se montre très habille. Lui et la Coupe du monde 2023 Avec la blessure de Cyril Baille, les cartes sont entièrement rebattues entre Jean-Baptiste Gros et Reda Wardi pour les premiers matchs de la compétition. Plus expérimenté en Bleu, le Toulonnais pourrait gagner une place de titulaire devant le Rochelais. Selon l'état de forme de Cyril Baille à son retour ainsi que ses performances, il devrait gagner une place plus ou moins importante dans le groupe des Bleus pour l'éventuelle suite de la compétition.