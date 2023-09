Découvrez Jonathan Danty, le centre du XV de France et du Stade rochelais. Son profil, sa carrière et son poste, sans oublier son parcours et ses principaux atouts.

Son profil Âge : 30 ans Taille et poids : 1,81m et 110kg Poste : centre Sélections : 23 Club : Stade rochelais Palmarès : Tournoi des 6 Nations 2022 (grand chelem), Champions Cup 2022 et 2023 avec le Stade Rochelais, Top 14 2015 avec le Stade français et Challenge Européen 2017 avec le Stade français Son parcours Né à Paris, il rejoint naturellement le Stade français pour parfaire sa formation. Avec les soldats roses il connaît tout : les débuts en pro, le titre de champion de France, deux finales de Challenge Européen, les premières capes sous le maillot tricolore... Mais en 2021, le centre décide de donner un nouvel élan à 28 ans. Il quitte sa ville et son club pour rejoindre le Stade rochelais. Vite incontournable au centre dans la cité maritime, il donne un nouvel élan à sa carrière. Souvent comparé à Mathieu Bastareaud pour le style de jeu en puissance, à La Rochelle, Jonathan Danty prend une autre dimension et devient une référence à son poste. Cadre dans son club, il devient aussi indispensable avec les Bleus. Ses points forts Joueur très puissant, Jonathan Danty est important tant pour le Stade rochelais que pour le XV de France dans son rôle de point de fixation. Le Parisien d'origine est souvent trouvé en premier attaquant pour défier frontalement la défense adverse avant d'écarter le jeu. Son physique lui permet aussi d'être un bon défenseur. Poison dans les rucks, il se révèle être un excellent gratteur. Mais il ne faut pas seulement le réduire à un joueur physique. Ballon en main, il fait souvent jouer les autres après lui ! Lui et la Coupe du monde 2023 En novembre 2020, alors que Fabien Galthié et son staff sont obligés de faire tourner pour la Coupe d'automne des nations, Jonathan Danty retrouve le XV de France, quatre ans après sa dernière cape. Ses bonnes performances lui permettent d'être rappelé lors du Tournoi des 6 Nations 2021 et il ne quittera plus le groupe France par la suite. Au fil des sélections, une vraie complémentarité se créer au centre entre Gaël Fickou et le Rochelais. Il s'avance comme un titulaire indiscutable pour la Coupe du monde 2023 ou les Bleus espèrent que sa puissance fera encore des ravages !