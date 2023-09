Découvrez Paul Willemse, le deuxième ligne du XV de France et de Montpellier. Son profil, sa carrière et son poste, sans oublier son parcours et ses principaux atouts.

Son profil Age : 30 ans Taille et poids : 2,01m ; 129 kilos Poste : deuxième ligne Sélections : 31 Club : Montpellier Palmarès : vainqueur de la Challenge Cup en 2016 et 2021 et du Top 14 2022 avec Montpellier ; vainqueur du Tournoi des 6 Nations 2022 (grand chelem) Son parcours Sud-Africain d'origine, Paul Willemse débute sa carrière de rugbyman loin de la France. Il porte les couleurs des Blue Bulls et des Golden Lions entre 2012 et 2014. Il y a donc neuf ans, le colosse débarque dans notre pays lorsqu'il est recruté par Grenoble. En Isère, il se fait un nom grâce à sa puissance. Seulement une saison de haut niveau et il rejoint Montpellier et continue sa progression. En 2019, il découvre le XV de France et n'a depuis plus quitté le XV de départ tricolore. Ses points forts Il n'y a plus grand chose à démontrer chez Paul Willemse. Pur numéro 5, il écrase tout sur son passage avec ses près de 130 kilos sur la balance. Sa capacité à caler toute une mêlée a également souvent été louée. Willemse est habitué à enchaîner les tâches en Top 14, et il arrive également à le faire sur les scène internationale. Il n'est jamais le dernier pour distribuer un gros plaquage, demandez à Liam Williams... Lui et la Coupe du monde 2023 Champion du monde U20 avec les Baby Boks il y a quelques années, Paul Willemse a l'occasion de marquer l'histoire de la France dans quelques semaines. Sans grande surprise, il devrait être titulaire durant les matchs importants avec le numéro 5 dans le dos. Il sera chargé d'apporter toute sa puissance dans un pack tricolore qui en aura bien besoin. À 30 ans, Willemse a l'occasion d'ajouter de l'or sur une carrière déjà bien réussie.