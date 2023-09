Souffreteuse durant les matchs de préparation et orpheline derrière d’éléments forts comme Romain Ntamack ou Jonathan Danty, la défense tricolore sait qu’elle devra (r)assurer vendredi, face aux meilleurs attaquants du monde...

Avec une moyenne de pratiquement trois essais par match concédés durant la préparation, c’est peu dire que la défense du XV de France ne s’avançait pas au stade de France avec de fortes garanties au moment d’affronter les All Blacks. Et si les Tricolores avaient eu beau jeu, avant le match, de minimiser le problème en affirmant que "les nouvelles directives arbitrales favorisent les attaques" (ce dont on accepte bien volontiers l’augure), la facilité avec laquelle ces derniers avaient encaissé certains essais n’était malheureusement pas le fruit de notre imagination, à l’image d’ un certain manque de circulation au niveau des avants (forcément préoccupant connaissant la capacité des Néo-Zélandais à se montrer dangereux sur toute la largeur du terrain en "rechargeant" en permanence leur attaque) mais aussi – et surtout – d’un manque flagrant de communication en bout de ligne, avec deux essais en tous points similaires concédés en première main face à l’Ecosse puis l’Australie.

Préoccupant sachant qu’outre le forfait de l’élément défensif très forts que demeurait Romain Ntamack, les Bleus devront faire sans la pierre angulaire de leur milieu du terrain Jonathan Danty ? "On en a évidemment parlé, mais ça n’a pas du tout été un sujet d’inquiétude pour nous, assurait l’arrière Thomas Ramos. Contre l’Australie, nous sommes effectivement passés au travers sur le début de match, mais on a su effectuer les bons réglages en cours de rencontre. Par la suite, ils nous ont fait deux fois la même combinaison, et on a prouvé qu’on est capable de bien la défendre. Cette semaine, nous avons essayé de bien analyser ce que proposaient les néo-zélandais, en espérant trouver la bonne réponse dès le début du match. Mais on ne s’inquiète pas plus que cela, nous avons confiance en tous ceux qui joueront, notamment en Yoram dont on connaît la capacité à faire mal au contact".

La crainte de l’arme aérienne

Ceci étant posé, demeure une dernière interrogation. Clairement surpris dans le jeu aérien la semaine dernière par les Wallabies au point de concéder deux essais à la réception de chandelles, les Bleus doivent-ils craindre d’être particulièrement ciblés dans ce domaine ? Là encore, Thomas Ramos ne s’est pas échappé. "On ne le craint pas, parce qu’on sait que les Blacks sont une des équipes au monde qui utilise le plus cette forme de jeu au pied, pointait l’arrière des Bleus. Donc, il n’y a pas de doute : on sait qu’on va être testé". "Cela fait partie de leur jeu que d’envoyer des chandelles un peu partout sur le terrain, dans l’axe, décroisées du côté de Will Jordan qui est très ch… car très efficace sur les duels en l’air, prolongeait l’ailier Gabin Villière.

Donc oui, c’est quelque chose à laquelle on s’attend, c’est pour cela qu’il faudra être très vigilant sur nos placements et nos replis. On a logiquement beaucoup travaillé les duels aériens cette semaine, et moi particulièrement, car j’ai perdu plusieurs ballons en l’air contre cet ailier australien qui était très aérien". "On sait que derrière, on n’est pas les plus grand ni les plus costauds, concluait Thomas Ramos. Il va falloir qu’on compense ce déficit par la solidarité de toute l’équipe, avec le travail des escortes. Ensuite, ce sera à nous de sauter le plus tôt possible pour prendre l’avantage dans les airs. Ce sera aussi une question d’envie". Aux Bleus de démontrer la leur, dès lors, pour ce matych d’ouverture que tout le monde attend avec tant d’impatience...