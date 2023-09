Sur le protocole d'avant-match

"On est enfermé, on ne va pas s'éparpiller. Le couloir est fermé, World Rugby nous a donné 22 minutes, on en espère 24 mais nous nous sommes préparés contre l’Australie avec 22 minutes. Le reste du temps, on va arriver 90 minutes avant le coup d’envoi car on est l’équipe qui se déplace donc on ne va pas avoir le choix de l’arrivée. Et on va être enfermé dans un espace confortable assez grand. On va se préparer comme face à l’Australie, on avait fait une sorte de générale pour vivre un match dans ces conditions-là."