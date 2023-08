Le demi d'ouverture de l'Aviron bayonnais Camille Lopez a été élu joueur du mois d'août en Top 14. Il a été elu devant Depoortere et Mignot.

Encore lui ! Après avoir obtenu la récompense de bronze lors des derniers Oscar Midi Olympique en juin dernier, voilà que deux mois plus tard son talent est à nouveau reconnu. Camille Lopez (33 ans), demi d'ouverture de l'Aviron bayonnais, a été récompensé par le trophée de meilleur joueur du mois d'août en Top 14. Nommé aux côtés du centre bordelais Nicolas Depoortère et de l'ailier lyonnais Xavier Mignot, c'est le Mauléonais d'origine qui a raflé la mise.

Une distinction qu'il a obtenue en partie grâce à ses performances avec l'Aviron. Vainqueur contre Toulouse (26-7) en ouverture et défait de peu à Toulon (19-14) pour la deuxième journée, Lopez réalise un début de saison de bonne facture. Sur sa lancée de la saison dernière, il prend à cœur son rôle de métronome et assure comme à son habitude face aux perches. De plus, sa touche spéciale est elle aussi bien en route. En deux rencontres, l'ancien numéro 10 du XV de France a déjà claqué deux drops.