Le syndicat FO des agents de stations de métros parisiens exhorte les employés à débrayer durant toute la Coupe du monde de rugby. Les aiguilleurs du ciel ont fait de même, pour le 15 septembre.

Le match d'ouverture et le reste de la Coupe du monde fortement impactés au niveau des transports ? C'est une possibilité. Ce mercredi, le syndicat FO-RATP du département Services et espaces multimodaux (SEM) a confirmé le maintien d'un préavis de grève déposé à la mi-juin. Cela ne concerne pas les conducteurs du métro et du RER mais les salariés employés dans les stations de métro ou de RER aux guichets et chargés de la vente ou de l’information. Cette grève commencerait le 8 septembre, date du match d'ouverture de la Coupe du monde entre la France et la Nouvelle-Zélande. Elle se finirait le 28 octobre, date de la finale du Mondial. À Paris, se trouvera une fan zone, quand les rencontres auront lieu à Saint-Denis.

FO-RATP souhaite de meilleures primes durant l’événement pour les agents de station, qui seront mobilisés en masse pour accueillir touristes et spectateurs lors de la dizaine de rencontres organisées au Stade de France. L'enceinte dyonisienne est desservie par les lignes 12 et 13 du métro, ainsi que les RER B et D, qui sont, eux, exploités par la SNCF. FO-RATP, dans un communiqué diffusé ce mercredi, a dénoncé "le mépris de la direction". Si les conducteurs du métro et du RER bénéficieront d’une prime d'un montant de 330 euros, accompagnée de plusieurs primes "à l’acte", neuf agents de station sur dix ne toucheront pas un centime, selon le syndicat FO-RATP, le seul à menacer de faire grève.

Le 15 septembre pour les aiguilleurs du ciel

Le trafic aérien, aussi, devrait être perturbé. Les aiguilleurs du ciel appellent à faire grève, mais un seul jour, le 15 septembre. Un préavis de grève de vingt-quatre heures a été déposé, le 28 août, par le Syndicat national des contrôleurs du trafic aérien (SNCTA). Il s'agit de la première organisation des aiguilleurs du ciel, avec plus de 60 % des voix.

Le SNCTA veut, sur les rémunérations, "le rattrapage de l’inflation et la mise en place de négociations annuelles obligatoires". Pour le syndicat, la grève est due au "mutisme de la direction générale de l’aviation civile [DGAC]". Dans ce cas-là aussi, des revendications salariales sont le nerf de la guerre. Cette grève pourrait perturber les supporters mais aussi des équipes qui ont prévu de se déplacer ce jour-là, ou si la grève se prolonge.