Coupe du Monde de Rugby : navettes, bus et métro, comment se déplacer à Paris durant le Mondial ?

Le Stade de France à Paris, lieu emblématique de la Coupe du Monde de Rugby 2023, est prêt à accueillir les fans de rugby du monde entier. Pour faciliter votre accès au stade, différentes options de transport sont disponibles, notamment les navettes, les bus et le métro. Retrouvez toute la liste de transports pour vous déplacer facilement à Paris durant le mondial.

Saint-Denis, 120 000 habitants au dernier recensement, est située au nord de Paris, traversée par le Canal Saint-Denis et bordée par la Seine. Cité métissée, populaire et très vivante, Saint-Denis souffrit néanmoins très longtemps d’une image industrielle et bétonnée, depuis largement transformée par les travaux d’aménagement entamés ici et là par les mairies s’étant succédé à la tête de la ville. À titre d’exemple, le centre-ville est aujourd’hui entièrement piéton et par conséquent fort agréable, notamment les jours de marché (mardi, vendredi et dimanche matin). La plus grande attraction de Saint-Denis, le Stade de France excepté, reste évidemment la basilique, qui s’élève sur un ancien cimetière gallo-romain où fut d’ailleurs inhumé Saint-Denis, devenu martyr aux abords de l’an 250. La Basilique de Saint-Denis est aujourd’hui considérée comme la dernière demeure des rois de France puisqu’en son sein, et depuis la mort du souverain Dagobert en 639, cohabitent les restes de 43 rois et 32 reines de France, dont Clovis, Pépin Le Bref, Saint-Louis, Philippe Le Bel ou Jeanne d’Evreux. Accessible par la ligne 13 du métro parisien, la Basilique de Saint-Denis est à n’en pas douter un diamant du patrimoine architectural, culturel et historique français.

Comment se rendre au stade en bus ?

Emprunter les lignes 139, 154, 173, 255 ou 350.

La RATP gère le réseau du métro de Paris ainsi que le réseau des bus et du tramway. Les lignes, horaires et tarifs sont à retrouver sur le site. https://www.ratp.fr/

Comment se rendre au stade en métro ?

Prendre les lignes 12 ou 13. Descendre à la station "Saint-Denis Porte de Paris"

Comment se rendre au stade en RER ?

Vous avez deux options : la Ligne B en descendant à la station "La Plaine Stade de France" ou la ligne D avec arrêt à la station "Stade de France Saint-Denis". Dans les deux cas, il vous faudra marcher une dizaine de minutes pour rejoindre le périmètre du stade.

Etroitement connecté au métro parisien, le réseau Transilien des trains express régionaux permet de se déplacer dans Paris mais aussi vers des destinations plus éloignées. https://www.transilien.com/