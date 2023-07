Coupe du Monde de Rugby : France - Nouvelle-Zélande, toutes les infos pratiques pour suivre le match du mondial 2023 à Paris

Suivez le match d’ouverture de la Coupe du Monde de Rugby 2023 tant attendu avec l’équipe de France au stade de France contre la Nouvelle-Zélande. Toutes les infos partiques pour ne rien rater de cet évènement mondial.

C'est le match le plus attendu par tous les fans de l'ovalie ! Quoi de mieux qu'un France - Nouvelle-Zélande pour donner le coup d'envoi de la Coupe du monde 2023 ? Les deux équipes se connaissent par coeur, elles se sont affrontées pour la dernière fois en novembre 2021. Les Bleus l'avaient emporté 40 à 25. En Coupe du monde, la dernière victoire du XV de France contre les All Balcks remonte à 2007 (20-17) lors du quart de finale.

En 2011 et 2015, les Bleus se sont inclinés trois fois contre les Néo-Zélandais : en phase de poule et en finale en 2011 (31-17 et 7-8), lors du quart de finale en 2015 (62-13). Cette rencontre promet donc de belles retrouvailles entre deux équipes historiques.

Place de la Concorde, la plus belle des Fanzone

Le village rugby de la Coupe du monde sera installé place de la Concorde à Paris. Il pourra accueillir jusqu'à 10 000 personnes pendant les 51 jours de compétition. Un lieu de rassemblement privilégié pour les supporters qui n'auront pas de billets et un lieu de fête pour partager l'ambiance unique de la Coupe du monde. Avec deux écrans géants qui diffuseront les matchs, le Village sera ouvert les jeudi (quand l'équipe de France jouera), le vendredi, samedi et dimanche. Deux terrains de rugby seront installés, dont un de rugby fauteuil.

Où voir le match ?

Impossible de lister ici tous les bars et restaurants qui retransmettront les matchs de la Coupe du monde en dehors de la fanzone officielle. Nos incontournables sont les sports bar du quartier Saint-Germain et plus particulièrement le pub Eden Park ou le Frog & Princess, sans oublier le Highlander (6e arrondissement) ou le French Flair (9e arrondissement). Mais, flânez aux quatre coins de Paris et vous verrez que le rugby occupera partout une large place sur les écrans.