Coupe du Monde de Rugby : billets, Fanzone, écran géant, comment voir les matchs du Mondial à Paris ?

La Coupe du Monde de Rugby 2023 promet d'être un événement inoubliable, et si vous vous trouvez à Paris, vous vous demandez peut-être où trouver des places pour assister aux matchs ou où les regarder en direct sur les écrans géants de la fanzone. Voici quelques informations utiles pour vivre pleinement l'expérience de la Coupe du Monde de Rugby à Paris.

Billets : attention au marché noir

Pas la peine de se mentir, la Coupe du monde de rugby a connu un immense succès populaire depuis l'ouverture de la première phase de billetterie, il y a trois ans. Du coup, tous les billets ont été vendus. Quelques places retournées par les Agences de voyages étrangères ont trouvé preneurs dans les clubs mi-juillet et, depuis, la chasse au billet ressemble à un parcours du combattant. Impossible de trouver une place au stade en vente, en dehors des filières hospitalités. Attention au marché noir (totalement illégal faut-il le rappeler) qui risque donc de sévir partout autour des stades et notamment aux abords du Stade de France.

Où voir le match si vous n'avez pas de billet ?

Impossible de lister ici tous les bars et restaurants qui retransmettront les matchs de la Coupe du monde en dehors de la fanzone officielle. Nos incontournables sont les sports bar du quartier Saint-Germain et plus particulièrement le pub Eden Park ou le Frog & Princess, sans oublier le Highlander (6e arrondissement) ou le French Flair (9e arrondissement). Mais, flânez aux quatre coins de Paris et vous verrez que le rugby occupera partout une large place sur les écrans

Rendez-vous Place de la Concorde, au coeur de la Fanzone

Le village rugby de la Coupe du monde sera installé place de la Concorde à Paris. Il pourra accueillir jusqu'à 10 000 personnes pendant les 51 jours de compétition. Un lieu de rassemblement privilégié pour les supporters qui n'auront pas de billets et un lieu de fête pour partager l'ambiance unique de la Coupe du monde. Avec deux écrans géants qui diffuseront les matchs, le Village sera ouvert les jeudi (quand l'équipe de France jouera), le vendredi, samedi et dimanche. Deux terrains de rugby seront installés, dont un de rugby fauteuil.