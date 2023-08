Le vendredi 8 septembre aura lieu la cérémonie d'ouverture en lever de rideau du premier match de ce Mondial opposant la France et la Nouvelle-Zélande. Date, heure, places... On vous dit tout sur cette cérémonie !

Quand et où aura lieu la cérémonie ?

Si vous êtes un vrai féru de rugby vous ne pourrez pas louper la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde pour une raison assez simple. Ce spectacle aura lieu en lever de rideau du match d'ouverture où les Français affronteront les All Blacks. L'évènement aura donc lieu au Stade de France qui se situe à Saint-Denis, non loin de la capitale. Pour rappel, le Stade de France accueillera 10 matchs du Mondial dont la finale. Voilà qui fera du 8 septembre une journée indéniablement marquée par le rugby.

À quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le rendez-vous est fixé à 20h00 heure locale (GMT +2). Pour lancer cette dixième édition de la Coupe du monde, la cérémonie d'ouverture est donc prévue 1h15 avant le coup d'envoi de France - Nouvelle-Zélande. Pour ceux qui n'auront pas la chance d'être dans les tribunes il faudra être devant sa télé. TF1 diffusera l'intégralité de la cérémonie d'ouverture qui sera commentée par Anne-Claire Coudray et Isabelle Ithurburu.

Comment y assister ?

Pour assister à la cérémonie d'ouverture, il vous faudra obligatoirement un billet pour France - Nouvelle-Zélande. S'il n'y a plus aucune place en vente sur le site officiel, quelques sites de revente ont encore des places pour le match d'ouverture. Pour cela il faudra débourser en moyenne 1000 euros... Pour trouver des places plus abordables la meilleure possibilité est sans doute de trouver un particulier qui ne pourrait pas assister au match et vous revendre ses places.

Jean Dujardin aux commandes

Pour lancer la compétition les dirigeants de World Rugby n'ont pas fait les choses à moitié. Jean Dujardin accompagné de Nora Matthey (metteuse en scène) ainsi que d'Olivier Ferracci (directeur du spectacle) mettra en scène "un casting de stars dans un spectacle qui célébrera le meilleur de la France", explique World Rugby. Tout cela épaulé par plus de 200 bénévoles. 33 invités dont les identités n'ont pas encore été dévoilées seront présents pour représenter le "savoir-faire gastronomique, sportif et artistique de la France".