Les 20 nations qualifiées pour la Coupe du monde de rugby arriveront cet été dans les quatre coins du pays. Chaque pays a choisi une ville comme camp de base et un hôtel pour poser ses bagages, le plus longtemps possible. Découvrez la majorité des lieux de vie des équipes durant le Mondial, du 8 septembre au 28 octobre prochain.

Du 8 septembre au 28 octobre prochain, la Coupe du monde de rugby débarque en France. L’événement mondial concerne 20 nations, qui se disputeront le titre dans dix villes hôtes et neuf stades. Pour ce faire, les différentes équipes ont choisi un camp de base, et un lieu de vie. Découvrez la majorité d’entre eux.

Poule A : Le Domaine de Marlioz pour La Namibie

Vous le saviez peut-être déjà, l'équipe de France séjournera à Rueil-Malmaison pendant la majorité de la Coupe du monde. Par souci d’équité, les Français n’ont pas le droit d’installer leur camp de base à Marcoussis, le centre d’entraînement habituel du XV de France. C’est donc à l’hôtel de luxe Renaissance que les Tricolores logeront, espérons le plus longtemps possible. Cet hôtel quatre étoiles, situé à six kilomètres de Paris (10 de la Tour Eiffel) est situé face à l’Hippodrome de Saint Cloud. Un style architectural "équestre" avec des équipements haut de gamme : piscine, spa, fitness.

L’hôtel de luxe Renaissance (à Saint Cloud) où les Bleus logeront durant le Mondial. Marriott Bonvoy/Hôtels Renaissance

L’Italie séjournera à L’Isle-d’Abeau à 5,4 kilomètres de Bourgoin-Jallieu, camp de base officiel des Azzurri pour le Mondial. Les Transalpins utiliseront les installations du club ciel et grenat, et notamment son stade Pierre-Rajon. La Nouvelle-Zélande, éliminée en demi-finale par l’Angleterre lors de la Coupe du monde 2019, a décidé de s’installer à Lyon pour la Coupe du monde. Ils profiteront des équipements du LOU rugby, et notamment du tout nouveau Ruck Hôtel, un quatre-étoiles de 134 chambres basé à Gerland, dans l’enceinte du Matmut Stadium de Gerland. Un avantage certain pour la Nouvelle-Zélande, qui n’aura pas beaucoup de déplacements à effectuer entre son hôtel et son lieu d’entraînement. Le style moderne de l'hôtel, dans une ambiance très rugby, a séduit la délégation néo-zélandaise. Il comporte aussi un restaurant bistronomique.

Le Ruck Hôtel (Lyon, Gerland), un quatre étoiles qui accueillera les Néo-Zélandais pendant la durée de la compétition. The Ruck Hôtel

Pour l’Uruguay, c’est la ville d’Avignon qui a été choisie comme camp de base au prochain Mondial. La Namibie, elle, a décidé de s’installer à Aix-les-Bains en Savoie. C’est au Domaine de Marlioz que les Namibiens dormiront. Ce Domaine est composé d’un hôtel Mercure quatre étoiles, d’un Ibis Style quatre étoiles également, ainsi des Thermes, trois restaurants et plusieurs espaces de détente. La délégation de la Namibie privatisera l’hôtel Mercure durant toute leur compétition. La sélection des "Welwitschias" profitera également de nombreuses installations sportives de la ville mises à disposition.

La Namibie séjournera à l'hôtel Mercure du Domaine de Marlioz, à Aix-les-Bains. Domaine de Marlioz

Poule B : le Grand Hôtel des Sablettes pour l’Afrique du Sud

C'est à La Seyne-sur-Mer, à environ trente minutes en voiture du Campus RCT, que les champions du monde sud-africains poseront leurs affaires. En effet, c'est à Toulon que les Sud-Africains ont décidé d'installer leur camp de base durant le Mondial. Ils bénéficieront des installations du RCT, ce que se réjouissait le président Bernard Lemaître il y a plusieurs mois : "Ils ont été impressionnés par la qualité des infrastructures sportives proposées au Campus RCT et par l’attractivité du territoire. Cela va renforcer le lien très fort qui lie l’histoire du RCT à la Nation arc-en-ciel." Pour le lieu de vie, c'est l'établissement le Grand Hôtel des Sablettes Plage des Maisons Lelièvre, qui a été choisi par la délégation. Un lieu impressionnant datant du début du 19e siècle, qui offre une vue imprenable sur la Méditerranée (plage des Sablettes). Un hôtel quatre étoiles avec les équipements qui l'accompagne.

Le Grand Hôtel des Sablettes Plage à La Seyne-sur-Mer accueillera l'Afrique du Sud. Le Grand Hôtel des Sablettes Plage

Les Tonga ont décidé de s'installer à Croissy-sur-Seine dans les Yvelines, tandis que les Ecossais séjourneront à Nice, qui accueille plusieurs matchs du Mondial et qui entretient une relation particulière avec Edimbourg comme étant sa ville jumelle depuis 65 ans. Vainqueur du grand chelem 2023, l'Irlande a choisi Tours comme ville camp de base : et le Château Belmont comme lieu de vie, un hôtel quatre étoiles également.

L'Irlande a choisi comme ville camp de base : Tours, et le Château Belmont. studio-durfe.fr - Château Belmont

Enfin pour conclure cette Poule B, la Roumanie sera à Libourne en Gironde et logera à partir de fin août 2023 au Mercure. Les Roumains s'entraîneront au stade Moueix.

Poule C : L 'hôtel quatre étoiles La Charpinière de Saint-Galmier pour l'Australie

Le pays de Galles a choisi Versailles dans les Yvelines comme camp de base pour la Coupe du monde. Les Gallois, qui font face aux retraites internationales de certains cadres avant l'événement, s'entraîneront au stade de Porchefontaine. L'Australie, elle, sera à Saint-Etienne (Loire), et séjournera à l'hôtel quatre étoiles La Charpinières de Saint-Galmier, à un petit quart d'heure de leur lieu d'entraînement. Un hôtel qui accueillera aussi les Bleus en août avant leur match au stade Geoffroy-Guichard face à l'Ecosse le 12 août.

L'Australie sera à Saint-Etienne (Loire), et séjournera à l'hôtel quatre étoiles La Charpinières de Saint-Galmier. La Charpinières de Saint-Galmier

La Géorgie, sera sur l'Ile de Ré (Charente-Maritime) au Relais Thalasso Atalante à Sainte-Marie-de-Ré. Les Géorgiens s'entraîneront à l'Avivia Parc, le centre d'entraînement du Stade rochelais. Pour les Fidjiens, ça sera Lormont en Gironde. Semi Radradra et ses coéquipiers logeront à l'hôtel Renaissance dans le quartier des Bassins à Flot à Bordeaux. Enfin, le Portugal a décidé de s'installer à Perpignan (Pyrénées-Orientales), et dormira à l'hôtel de la Villa Duflot.

La Géorgie sera au Relais Thalasso Atalante à Sainte-Marie-de-Ré. Relais Thalasso Atalante

Poule D : L'Hermitage pour l'Argentine à La Baule

Le Chili sera installé en Bretagne et plus précisément à Perros-Guirec dans les Côtes-d'Armor. C'est l'hôtel Agapa qui accueillera les Chiliens durant la compétition. Pour les Samoa, la ville hôte a été choisie : c'est Montpellier en Hérault qui aura l'honneur d'abriter les Samoa. Les Samoans bénéficieront des locaux du MHR.

Le Chili sera installé en Bretagne et plus précisément à Perros-Guirec. Hôtel Restaurant et Spa Agapa

Pour le Japon, qui sera installé à Toulouse, c'est l'hôtel Mercure Golf de Seith qui a eu les préférences de la délégation japonaise. L'hôtel recevra les Japonais du 2 septembre au 8 octobre 2023. En cas de qualification pour les quarts de finale, le Japon installera son camp de base à Marseille, ville hôte de deux des quarts de finale de la compétition. Enfin, l'Argentine sera installée à La Baule en Loire-Atlantique avec une vue imprenable sur l'Atlantique. L'hôtel l'Hermitage cinq étoiles sera le lieu de vie des Argentins , qui ont en tête de bien figurer dans cette poule D.

L'Argentine sera installée à La Baule en Loire-Atlantique avec une vue imprenable sur l'Atlantique. L'Hermitage - Hôtel Barrière

Pour rappel, le premier match de la Coupe du monde (8 septembre - 28 octobre) aura lieu au Stade de France entre la France et la Nouvelle-Zélande.