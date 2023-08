C'est un Stade toulousain plein d'énergie que l'on a retrouvé sur la pelouse d'Ernest-Wallon. Défaits à Bayonne la semaine passée, les Toulousains ont montré qu'ils avaient de quoi faire trembler les défenses sans leurs internationaux. En s'imposant 38-13 face à Montpellier les hommes d'Ugo Mola s'offrent un bonus offensif précieux pour la suite du championnat.

Toulouse s'impose largement face à Montpellier (38-13) en s'octroyant le bonus offensif pour la clôture de cette deuxième journée du championnat de Top 14. Devant leur public d'Ernest-Wallon, les Hauts-Garonnais ont inscrits 6 essais face aux Héraultais.

Pour sa première dans son antre, le Stade toulousain s'est imposé sans trop de difficultés face au MHR.



Pour tout dire, rapidement les intentions stadistes furent dévoilées. Les pénalités s'enchaînent, et la volonté de mettre un volume de jeu conséquent s'impose. Lebel ouvre le bal sur une action d'envergure (5-0, 6 ème), tout comme Cramont, après avoir joué la pénalité à la main face à une défense du MHR peu attentive (12-0, 13 ème). L'addition se corsait quelques minutes plus tard, sur une action en première main et une touche dynamique sur laquelle Guitoune était envoyé sur orbite (19-0, 19 ème). Un écart conséquent face à lequel les Héraultais furent contraints de céder tant la vitesse d'exécution fut à la hauteur du côté local. Deux pénalités de Carbonel viendront atténuer provisoirement la note suite à des séquences bien senties (19-6, 26 ème).

Insuffisant pour renverser l'appétit toulousain grandissant au fur et à mesure de la rencontre. Guitoune se fendait d'un doublé après un lancement, porté par des avants conquérants et une course du centre stadiste pleine de conviction (26-6, 32 ème). Un bonus offensif sécurisé provisoirement même si les Héraultais montraient la réaction qui s'imposait. Mais l'adversité fut de taille, deux ballons portés étaient coffrés avec intelligence à l'approche de la ligne et les Cistes ne parvenaient toujours pas à passer la ligne. Malgré cette prestation réussie dans le premier acte, les Haut-Garonnais perdaient sur blessure Germain à l'ouverture, un poste déjà décimé qui demandera certainement des décisions pour les prochaines semaines auprès du staff toulousain. 4 essais à 0, la moitié du travail fut relativement effectué à cet instant de la partie.

La gloutonnerie du Stade toulousain

Les hommes de Richard Cockerill réagiront avec l'essai de Van Rensburg en coin (26-13, 47 ème) mais la réplique fut quasi immédiate avec Ntamack sur une longue course puissante pleine de force (31-13, 50 ème). L'essai de trop pour éloigner une menace inexistante. Alors que Latu écopera d'un carton rouge pour un plaquage sans ballon auprès de Retière (66 ème), Barassi rajoutera un dernier essai pour la forme (38-13, 78 ème) distinguant à nouveau les lignes arrières, pertinentes dans les transmissions. Montpellier se perdait dans le jeu courant et Toulouse envoyait toujours autant de rythme, comme préalable incessant à cette philosophie si bien respectée durant la soirée.

Les Stadistes remportent la mise sans trembler. Dans l'obligation de réagir après l'échec initial face à Bayonne, les locaux ont préservé la victoire avec panache. 5 points permettant aux locaux de retrouver le haut de tableau avant un dernier déplacement à Oyonnax qui précèdera la pause de plusieurs semaines. Les Cistes ont abdiqué après avoir combattu tout le long de la rencontre. Après une victoire encourageante face aux Rochelais, les troupes de Richard Cockerill rentrent dans le rang et devront être toujours en éveil pour le prochain voyage au Stade français pour tenter d'assurer leurs arrières.