Toulouse s'est largement imposé face à Montpellier ce dimanche, pour clôturer la deuxième journée de Top 14 (38-13). La ligne de trois-quarts toulousaine a particulièrement brillé, avec les belles performances de Matthis Lebel ou encore Sofiane Guitoune. Guillaume Cramont s'est aussi illustré alors que les piliers montpelliérains, ainsi que Gabriel Ngandebe, ont souffert.

Les Tops

Matthis Lebel

Quelle vitesse, quel panache. Matthis Lebel était en jambes et ça s'est vu très vite. Encore placé à l'arrière, il a multiplié les courses dans la défense, avec toujours un très bon timing. Apportant sans cesse le danger, il a franchi à plusieurs reprises et a même réussi à faire jouer derrière lui. Il est à la finition d'une action succulente dès la sixième minute et a continué de mettre le feu dans la défense montpelliéraine par la suite. Propre sur les ballons hauts, il se sera permis quelques relances avec succès. Un très bon match.

Pour sa première dans son antre, le Stade toulousain s'est imposé sans trop de difficultés face au MHR.



Le film du match > https://t.co/dEqGnBm1Wr#STMHR pic.twitter.com/fLlNwfx2rM — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) August 27, 2023

Sofiane Guitoune

Nous aurions pu mettre dans cette catégorie beaucoup de joueurs de la ligne de trois-quarts de Toulouse. Paul Costes et Setareki Bituniyata ont notamment réalisé de très bonnes prestations, mais il était impossible de ne pas mentionner Sofiane Guitoune. Le centre réalise un début de saison tonitruant, avec ce dimanche un doublé. Celui qui raccrochera les crampons dans quelques mois était d'abord au soutien de Bituniyata pour finir derrière la ligne, avant de marquer un deuxième essai sur une course droite, en puissance. Sa qualité de passe est à souligner sur l'essai de Lebel. Guitoune est le patron de cette ligne de trois-quarts toulousaine sans internationaux.

Guillaume Cramont

Si nous devions trouver un terme pour définir son match, nous dirions décisif. Guillaume Cramont a tout simplement été dans tous les bons coups. Auteur d'un essai en force (13e), le jeune talonneur a marqué par sa puissance dans un style très dynamique. Sa remise intérieure pour Bituniyata sur l'action du premier essai de Guitoune est superbe. En plus, il a réalisé une bonne prestation défensive avec neuf plaquages.

Les Flops

D'Arcy Rae

Très peu en vue dans le jeu, le pilier s'est surtout fait remarquer par son indiscipline. Ses deux pénalités concédées en première période n'ont pas arrangé les affaires des Montpelliérains. L'Écossais a participé aux nombreux ballons portés infructueux amorcés par les avants du MHR. Il est sorti à la 51e minute en même temps que Enzo Forletta, qui a lui aussi vécu un match compliqué.

Gabriel Ngandebe

L'ailier de Montpellier a du feu dans les jambes mais il n'a jamais réussi à s'exprimer dans cette rencontre, se faisant dominer physiquement à plusieurs reprises. Il anticipe mal et tombe dans la feinte de Germain sur l'essai de Lebel. Durant le match, Ngandebe compte trois plaquages manqués. Il a aussi été sanctionné une fois.

Billy Searle

La blessure de Baptiste Germain - qui ne réalisait pas un mauvais match - a été un réel coup dur pour Toulouse. D'autant plus que l'entrée de Billy Searle n'a pas rassurée. Tant dans le jeu que face aux perches, l'Anglais a été en difficulté, avec peu de bons choix et un 1/3 dans les tirs au but. À son crédit, il y a tout de même cette jolie passe au pied pour Barassi, même si l'ancien Narbonnais s'est finalement rendu coupable d'une grossière faute de main.