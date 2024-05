Banjamin Urdapilleta a remis les pendules à l’heures face à Perpignan, après deux mois d’absence. Avant d’affronter son ancien club, "Urda" a faim.

Le balancier argentin n’est pas oublié. Au milieu de la fraîcheur des bébés clermontois (Jauneau, Darricarrère, Giral, Belaubre…), le retour du père des lignes arrières de l’ASM fut fracassant à Perpignan. Entré peu avant l’heure de jeu dans la fournaise d’Aimé Giral, à 21 à 6, Benjamin Urdapilleta a changé la rencontre et la destinée (?) de la saison jaune et bleue en vingt-quatre minutes chrono. Décisif sur l’essai de Darricarrère et tueur du suspense, grâce à son ultime pénalité, le Puma a ressorti les griffes deux mois après son dernier match. "Franchement je suis très content de pouvoir encore jouer à 38 ans ça fait plaisir de jouer avec ces jeunes. Mathys Belaubre a 18 ans c’est incroyable ! Je pense que mon expérience peut être bénéfique, je profite de jouer avec eux ça me rajeunit !", sourit Urdapilleta.

Auteur d’une saison en montagnes russes, marquée par des symphonies contre La Rochelle et le Racing 92 et des blessures handicapantes, "Urda" ressort de la boîte pour le plus grand bonheur de Christophe Urios. Après le succès de ses soldats à Perpignan, le manager clermontois vantait "la sérénité" de son maestro. "Défensivement il va y aller. Dans le jeu au pied, il va être précis. Il amène ce côté moteur, c’est un gagnant."

Avant d’affronter son ancien club (il était blessé au match aller), l’ancien castrais s’est laissé pousser les cheveux et n’a pas perdu sa hargne légendaire. "J’avais trop envie de rejouer à Perpignan. Je déteste être blessé, cela me stresse (rires) et j’avais faim ! Et heureusement je reviens et on gagne à l’extérieur", souligne l’Argentin.

Un champion pour une mission impossible ?

Champion de France en 2018 avec le CO, Benjamin Urdapilleta sait que la route vers le Brennus peut très bien s’obtenir dans les dernières heures de la saison régulière, en tirant la langue jusqu’à la sixième place. À trois journées de la fin du championnat, Clermont n’est qu’à cinq points du fameux top 6, calé derrière quatre équipes à dépasser. Mais le sage "Urda" ne se trompe pas d’objectifs.

"On ne pense pas à la sixième place mais bien à la huitième. C’est l’objectif principal mais après il reste quinze points à distribuer on peut très bien finir sixième comme treizième ! Il faut que dès ce week-end on confirme notre victoire contre Perpignan. Il faut être humble et bien concentré sur Castres !" Le demi d’ouverture clermontois retrouvera ses anciens partenaires après s’être imposé au match aller. Même scénario ce samedi ? Le peuple clermontois l’attend…