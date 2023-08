Si Fabien Galthié avait décidé de laisser la plupart de ses cadres au repos face aux Fidji, cette fois pas moins de 10 changements ont été opérés dans le XV de départ pour affronter l'Australie. Jean-Baptiste Gros est le seul joueur à avoir joué les quatre matchs de préparation. À noter le retour de Romain Taofifenua sur le banc qui retrouvera son frère Sébastien.

1 seul joueur à 4 matchs

Quatre feuilles de match en quatre rencontres. Depuis le début de la préparation le Toulonnais prend de plus en plus d'importance à gauche de la mêlée d'autant plus en l'absence de Cyril Baille touché au mollet droit. Avec 123 minutes au compteur en trois matchs, il est l'un des joueurs ayant eu le plus de temps de jeu durant la préparation. À noter que Jean-Baptiste Gros est le seul joueur à avoir joué les quatre matchs de préparation, deux fois titulaire et deux fois remplaçant.

6 ans plus tard pour Sébastien Taofifenua

Il est le seul joueur qui ne fait pas partie de la liste des 33 joueurs sélectionnés par Fabien Galthié pour disputer le Mondial. Le pilier lyonnais fait en revanche partie de la liste de réservistes. Face à l'Australie il devrait donc faire son retour six ans après sa dernière sélection. C'était le 25 novembre 2017 face au Japon. Au total le pilier de 31 ans compte deux sélections et connaîtra sa troisième cape s'il rentre en jeu face aux Wallabies.

1 retour, celui de Romain Taofifenua

Touché aux ischios au début du mois d'août, le Lyonnais devrait faire son retour face à l'Australie. Blessé lors de la première semaine à Marcoussis le deuxième ligne connaîtra donc sa première feuille de match depuis le début de la préparation. Romain Taofifenua n'a plus porté le maillot du XV de France depuis le 18 mars dernier. C'était lors du Tournoi des 6 Nations face au pays de Galles. Sur le banc des remplaçants il retrouve son frère, Sébastien Taofifenua. Les frères ont déjà évolué ensemble, lors de la dernière sélection de Sébastien Taofifenua.

143 minutes de jeu pour Danty, cadre le plus utilisé de la préparation

Le staff du XV de France n'a eu de cesse de le répeter, la gestion des cadres et des finalistes de Top 14 était primordiale. Pourtant ils ont rapidement retrouvé les terrains lors de cette préparation. Jonathan Danty est le cadre qui accumule le plus de temps de jeu avec 143 minutes. Non loin, un autre Rochelais avec Gregory Alldritt qui compte 117 minutes de jeu.

Pour suivre la rencontre en direct ce dimanche, cliquez ici !

10 changements dans le XV de départ

Ce match face à l'Australie n'aura rien à voir avec celui face aux Fidji. Cette fois c'est un XV de départ qui se rapproche fortement de celui qui devrait débuter face à la Nouvelle-Zélande en ouverture de la Coupe du monde. Dix changements ont été effectués avec les titularisations de Ramos, Penaud, Fickou, Villière, Jalibert, Dupont, Ollivon, Flament, Marchand et Gros.

0 ouvreur sur le banc

S'il y a une absence que l'on peut relever c'est sans doute celle d'Antoine Hastoy. Matthieu Jalibert étant titularisé à l'ouverture, aucun ouvreur ne figure donc sur le banc des remplaçants. Ce fut déjà le cas une fois depuis le début de la préparation. C'était lors du deuxième match des Bleus face au XV du Chardon. Il faut dire que Fabien Galthié a plusieurs options en cas de changements ou de blessures. Thomas Ramos peut basculer à l'ouverture et laisser l'arrière à Melvyn Jaminet. Cette semaine, Paul Boudehent a même été testé au centre. L'absence d'un demi d'ouverture sur le banc n'est donc pas un problème sauf mauvais coup du sort...