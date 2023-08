Fabien Galthié vient d'annoncer la composition de l'équipe de France face aux Fidji. Comme attendu, Antoine Hastoy sera titulaire à l'ouverture, quand Melvin Jaminet sera aligné à l'arrière. Grégory Alldritt sera capitaine pour la première fois des Bleus.

C'était la question que tout le monde se posait après l'annonce du forfait de Romain Ntamack, suite à sa rupture du ligament croisé. C'est Antoine Hastoy qui sera aligné à l'ouverture face aux Fidji, à Nantes, ce samedi à 21 heures. Le Rochelais connaîtra là sa quatrième cape sous le maillot bleu. Matthieu Jalibert, lui, sera remplaçant. D'abord annoncé titulaire, Emilien Gailleton, n'est pas dans les 23. Comme prévu, c'est Yoram Moefana qui sera sur l'aile. Le staff du XV de France a décidé de faire tourner et de donner l'opportunité à plusieurs joueurs de se montrer. Pour preuve, seulement deux joueurs conservent leurs places dans le quinze de départ, après la rencontre face à l'Ecosse. Il s'agit de Jonathan Danty et de Grégory Alldritt, qui, dans le même temps, se retrouve promu capitaine du XV de France. Habituels remplaçants, Dylan Cretin, Maxime Lucu, Florian Verhaeghe et Peato Mauvaka seront alignés d'entrée. Déjà remplaçant lors de la première rencontre estivale à Murrayfield, Baptiste Serin sera à nouveau sur le banc.

Première cape pour Laclayat

Pas encore apparu sous le maillot bleu durant cette préparation, Melvin Jaminet sera titulaire face aux Fidji, à l'arrière. Arthur Vincent se retrouve titulaire avec le XV de France pour la première fois depuis les trois rencontres de la tournée en Australie, à l'été 2021. Le centre du MHR avait été remplaçant lors du premier match de préparation au Mondial en Ecosse. C'était son premier match en Bleu depuis, là aussi, l'Australie. Blessé aux adducteurs, François Cros fait son retour dans le quinze. Un temps en balance avec Uini Atonio pour débuter cette rencontre, Thomas Laclayat sera finalement remplaçant. Cela sera la première cape du nouveau joueur du Racing 92. Présent dans les 42, il est sorti du groupe avec le retour de Sipili Falatea. Mais avec le forfait de Demba Bamba, blessé à la cheville, il avait retrouvé le groupe France cette semaine. A gauche de la mêlée, après la blessure de Cyril Baille, c'est Reda Wardi qui a été plébiscité, devant Jean-Baptiste Gros. N'ayant que deux gauchers dans son groupe de 42 éléments, Fabien Galthié n'a pas vraiment eu le choix. En revanche, les deux joueurs jouent gros pour obtenir une place de titulaire le 8 septembre, lors du match d'ouverture face à la Nouvelle-Zélande.

La composition

15. Jaminet ; 14. Bielle-Biarrey, 13. Vincent, 12. Danty, 11. Moefana ; 10. Hastoy, 9. Lucu ; 7. Cretin, 8. Alldritt (cap.), 6. Cros ; 5. Willemse, 4. Verhaeghe ; 3. Atonio, 2. Mauvaka, 1. Wardi.

Remplaçants : 16. Bourgarit, 17. Gros, 18. Laclayat, 19. Chalureau, 20. Flament, 21. Macalou, 22. Serin ; 23. Jalibert.

Plus d'informations à suivre...