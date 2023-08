Demba Bamba quitte le groupe des 42 joueurs du XV de France suite à une contusion à la cheville. Le Lyonnais rentre dans son club alors que Thomas Laclayat rejoint l'escouade française.

Nouveau changement en équipe de France. Demba Bamba quitte le groupe des 42 joueurs du XV de France, suite à une contusion à la cheville, annonce la FFR ce lundi matin. Le pilier droit était sorti lors de la rencontre Écosse - France, le 5 août dernier. Le Lyonnais rejoint donc son club, actuellement en pleine préparation pour la reprise du Top 14.

Conséquence directe, Thomas Laclayat réintègre le groupe France. La recrue du Racing 92 a déjà participé à plusieurs rassemblements mais n'a pas encore joué sous le maillot bleu.

Une première ligne amochée

Une semaine après la blessure de Demba Bamba, Cyril Baille a lui aussi été touché lors du match de préparation France - Écosse. Le diagnostic est également tombé pour le Toulousain, qui sera absent entre cinq et six semaines et est incertain pour le Mondial. Pour rappel, Romain Ntamack est lui forfait pour la Coupe du monde. L'ouvreur toulousain souffre d'une rupture du ligament croisé du genou gauche.