La Fédération française de rugby a bloqué les licences du BOPB pour fautes d'impayés de l'association alors que 110 000 euros manquent à l'appel. Selon le président Aldigé, le problème devrait être réglé rapidement. La Fédération, elle, a affirmé que les licences resteraient bloquées tant que la dette ne serait pas soldée.

Alors que le coup d'envoi de la saison de la Pro D2 sera donné demain à Aguiléra avec le match contre Colomiers, Biarritz a pour l'heure ses licences bloquées par la Fédération française de rugby. En cause, des impayés de la part de l'association et une "somme de 110 000 euros" manquante, comme l'indique France Bleu Pays basque. La FFR a donc impliqué par courrier le club et l'a prévenu du blocage des licences des joueurs biarrots.

Le président du BO Jean-Baptiste Aldigé expliquait ce matin que le règlement de cette somme n'est qu'une question de temps et que cet épisode devrait être réglé rapidement. "L'histoire se répète, on a l'expérience, lançait-il. La SASP n'est pas mauvais payeur, comme on a pu dire ici et là. Aujourd'hui nos comptes sont à jour. On attend la facture de l'asso pour régler ce problème-là. Si elle arrive, ce sera fait dans l'heure. En ce qui concerne notre partie, on a 35.000 euros de licences pour la saison qui vient de se terminer, 50.000 probablement pour la précédente, puisque nous étions en Top 14. Pour le reste, je ne sais pas de quoi il s'agit. J'ai proposé à la FFR de régler directement la somme pour la SASP, elle ne veut pas de flux direct."

France Bleu indique que le nouveau président de l'association Jean-Christophe Albot découvre ce blocage et est en relation avec la Fédération française de rugby pour régler le problème rapidement. Une situation qui n'est pas inédite puisque l'an passé, l'association réclamait 316.000€ d'arriérés à la SASP et ne voulait pas régler le paiement des licences à la FFR tant que l'argent de la SASP n'avait pas été viré.

La FFR invoque le "principe d'équité entre les clubs"

De son côté, en début d'après-midi, la Fédération française a communiqué officiellement à ce sujet. "Nous appliquons la règle de délivrance des licences d'une façon uniforme, quel que soit leur niveau de compétition. De ce point de vue, il est attendu que tous les clubs aient soldé leur compte avant le démarrage d’une nouvelle saison. [...] À ce jour, l’association Biarritz Olympique Rugby demeure toujours débitrice envers la FFR. Face aux différends entre l'association et la SASP (Société Anonyme Sportive Professionnelle), la FFR avait, de manière exceptionnelle, accordé la délivrance des licences la saison dernière en échange de l'acceptation d'un échéancier de remboursement. Cependant, cet échéancier n’a malheureusement pas été respecté, et aucun accord n'est intervenu entre la SASP et l’Association, laissant cette dernière en situation de débit. [...] Tant que la dette ne sera pas entièrement soldée, la FFR ne délivrera pas les licences pour la saison 23/24. Cette décision vise à maintenir notre principe d’équité entre les clubs."

Reste désormais à connaître le dénouement de la situation pour savoir si le BO disputera bel et bien son premier match de la saison face aux Columérins, à 21h demain soir.