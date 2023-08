Depuis hier après-midi, David Couzinet n’est plus le président de l’association Biarritz olympique. Il a démissionné de son poste à la tête du rugby amateur et va être remplacé par Jean-Christophe Alnot.

Coup de tonnerre à l’association Biarritz olympique. Hier après-midi, le président du rugby amateur, David Couzinet, a démissionné de son poste à la tête de l’association. Il va être remplacé par Jean-Christophe Alnot. “Je vous confirme que je ne suis plus président et que Jean-Christophe Alnot est le nouveau président, s’est contenté de commenter, ce matin, David Couzinet lorsque nous l’avons joint. Je n’ai pas envie d’en parler maintenant. On communiquera un peu plus tard, on va laisser passer le mois d’août.”

Ils avaient été cooptés en septembre 2021

L’ensemble du bureau, qui était composé d’Imanol Harinordoquy, Jérôme Thion, Dimitri Yachvili et Jimmy Marlu, a également démissionné, mercredi. En septembre 2021, les anciennes gloires du club avaient été cooptées à la tête du rugby amateur, après la démission de l’ancien président, Sébastien Beauville. Les Galactiques seront restés aux commandes de l'association pendant un peu moins de deux ans. Pour prendre la suite, Alnot, qui a été coopté, devrait être entouré de Serge Azpiroz (secrétaire) et Fabienne Lanusse (trésorière).