Pour la première fois depuis la préparation à la Coupe du monde, le XV de France se rassemble au centre de Marcoussis pour s'entraîner. Au programme de la séance de ce mardi : des échauffements musclés, du cardio et une séance collective sans conquête mais avec beaucoup d'actions.

La chaleur les a épargnés, et c'est tant mieux. « Le stage à Monaco était dur, notamment à cause de la chaleur. C'est bon de revenir au frais, sur des terrains un peu plus foncés. Même avec quelques averses ! », sourit Antoine Hastoy. En ce début de semaine, le XV de France a repris sa préparation à la Coupe du monde dans la fraîcheur francilienne de Marcoussis. Après leur semaine de repos, les Bleus sont arrivés ce lundi au centre national du rugby, ce qui constitue une première depuis le début de leur préparation au Mondial.

Ce mardi, les Bleus n'ont pas eu droit à une séance purement physique. Toutefois, la reprise fut marquée par un démarrage intense. Séparés, les avants et les trois-quarts se sont adonné à un échauffement pour faire monter le rythme. Mais pas autant que la petite séance de cardio qui a suivi, avec des sprints sur une montée d'une trentaine de mètres (et un peu plus pour les trois-quarts).

Pas de « haute intensité », mais du rythme malgré tout

Sous l'œil avisé d'Abdelatif Benazzi, qui compte 78 sélections avec le XV de France et des participations à 3 Coupes du monde, les Bleus, observés de près également par les U20 développement, présents sur le bord de la pelouse, ont ensuite rodé leurs automatismes lors d'une séance de jeu sans conquête arbitrée par l'ancien officiel Jérôme Garcès et dirigée par le coentraîneur des avants William Servat.

Abdelatif Benazzi tout sourire lors de la séance des Bleus. Il est depuis le comité directeur du 29 juin 2023 vice-président de la FFR délégué à l'international. DR

Le directeur de la performance Thibault Giroud restait le maître du chrono, pour mesurer et compter les séquences. Il n'était pas question de haute intensité, comme ça peut être le cas les mercredis lors des semaines d'entraînement. Toutefois, le tempo et les contacts étaient malgré tout appuyés.

Après leur séance, les France U20 développement ont assisté à l'entraînement collectif des Bleus DR

Ainsi, on a pu constater que Thibaud Flamend n'avait pas perdu sa capacité à franchir et à passer après contact, que Brice Dulin était toujours aussi à l'aise pour relancer du fond du terrain. Louis Bielle-Biarrey a marqué les observateurs par ses accélérations et la passe sautée d'Antoine Dupont pour l'essai d'Ethan Dumortier fut appréciée.

Si un temps Cameron Woki a semblé touché au mollet gauche, le Racingman a bel et bien tenu sa place jusqu'au bout de l'entraînement. François Cros, aperçu en baskets près des terrains, était ménagé « par mesure de précaution » : « Il s'est entraîné ce matin (mardi, N.D.L.R.) mais avait une douleur à la hanche, précise Laurent Labit, entraîneur en charge de l’attaque. On n'a pas voulu prendre de risque sur cette période-là. Demain (mercredi) les joueurs coupent. » Jeudi et vendredi, les Bleus vont s'entraîner de manière classique avant de pouvoir rentrer en famille ce week-end.

Les Bleus libérés ce week-end

Relâchés la semaine dernière après le stage à Monaco, même s'ils ont continué à travailler de manière individuelle de leur côté, les joueurs du XV de France se sont retrouvés à Marcoussis ce lundi pour continuer leur préparation à la Coupe du monde.

En début de semaine prochaine, les Bleus seront toujours au Centre National du Rugby avant de partir le jeudi en direction d'Edimbourg où ils affronteront l’Écosse le samedi pour leur premier match de préparation de l'été.

Pour autant, les Tricolores bénéficieront de deux jours de repos lors du week-end à venir et le sélectionneur Fabien Galthié - satisfait de leur investissement, même à distance - a décidé de les relâcher. Ainsi, ils seront libérés vendredi soir et pourront profiter de leur famille avant de revenir à Marcoussis.