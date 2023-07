Satisfait de l'investissement de ses joueurs, et notamment de leur sérieux lorsqu'ils ont été relâchés pour être avec leurs proches la semaine dernière, le coentraîneur des avants William Servat se félicite aussi de l'état d'esprit qui existe dans le groupe du XV de France. À ses yeux, c'est primordial pour viser très haut...

La semaine dernière, les joueurs et membres du staff étaient relâchés pour être avec leurs proches. En quoi était-ce nécessaire dans votre préparation ?

C’est important puisque nous avons des périodes longues de préparation. Nous avons tous des familles, des amis, et avoir l’occasion de couper une semaine pour être avec sa famille ou ses proches, c’est bien. J’en ai parlé avec certains joueurs. Moi, pour la Coupe du monde que j’ai faite (en 2011), on n’a pas eu autant de libertés. Le week-end prochain, Fabien (Galthié) a pris la décision, avec nous bien sûr, de donner la possibilité de rentrer chez soi. Comme celle de se retrouver avec les familles à Capbreton. Les joueurs ont l’opportunité de se préparer physiquement, puisqu'ils n’étaient pas vraiment en vacances la semaine dernière et avaient du travail à faire, et ils effectuent leurs séances sérieusement. Ils sont tous revenus au poids fixé et au seuil de travail demandé. Pour générer de la confiance, il faut avoir de la confiance. Tout le monde a joué le jeu. Nous avons des garçons responsables, qui s’impliquent.

Comment éviter qu’ils surjouent dans la préparation ?

On travaille avec ce groupe depuis quatre ans, avec une majorité de joueurs qui ont participé à de nombreuses rencontres et avec l’émergence de certains. Il avance et le jeu doit être prioritaire. Nous avons mis des modules en place dans notre cadre de vie pour que tout le monde ait des repères et évite de surjouer. Cela pourrait nuire à la performance du joueur et à l’intérêt collectif. Ce groupe vit bien, est heureux d’être ici. Chacun veut participer à cette émulation.

D’où l’importance de toujours garder une bonne ambiance ?

Dans notre sport, le collectif passe toujours avant l’individu, d’où l’intérêt d’avoir un groupe fort et que les joueurs puissent s’accorder les uns avec les autres. On a de la qualité sur le terrain et on a de la qualité humaine dans le groupe. Certains joueurs sont, pour beaucoup, dans les mêmes clubs, ont une relation très forte entre eux mais ne sont pas sectaires. Tout le monde entre très facilement dans l’effectif. Il y a une notion d’équipe, pour qu’elle soit resserrée et sache avancer, même dans des conditions particulières. Dès que les joueurs sont acteurs du projet, les groupes avancent.

Est-ce la clé de la réussite ?

C’est ce qui permet au supplément d’âme d’exister. La qualité individuelle est une chose, le supplément d’âme - que peuvent générer l’état d’esprit et le collectif – en est une autre. C’est souvent ce qui fait gagner des choses aux grandes équipes ou aux grandes nations, surtout dans les grandes compétitions. C’est ce qui nous fera gagner des matchs importants.

Êtes-vous étonné par l’implication des joueurs ?

J’aurais plutôt été déçu s’ils n’avaient pas cet investissement. Les mecs sont au niveau auquel on les attend. Je parlais d’hommes responsables, c’est exactement ce qu’ils sont. Ils assument et sont bien présents.

Thomas Laclayat est sorti du groupe après le stage à Monaco. Quel lien gardez-vous avec lui ?

Thomas continue à travailler évidemment. Il arrivait de Pro D2 et a signé dans un grand club qu’est le Racing. Nous avons échangé avec les entraîneurs du Racing pour voir la préparation qu’il va maintenir. Thomas est toujours dans nos listes mais n’est pas aujourd’hui dans les 42, puisque Sipili Falatea a quelque part retrouvé sa place. C’est quelqu’un qui a fait tous les derniers matchs avec nous, qui a compté dans nos équipes. Mais Thomas a énormément évolué. Les premiers entraînements à Monaco ont été un peu difficiles pour lui mais il s’est accroché et a fait preuve d’abnégation. C’est un formidable joueur de rugby, on l’a vu avec Oyonnax et sur nos séances. Il mérite de postuler, s’est donné le droit de prétendre à une sélection. Il fait encore partie des plans.

Dans quelle forme avez-vous retrouvé Sipili Falatea, après sa blessure au genou ?

Nous avions des garanties, d’autant que Thibaud (Giroud) a quelques contacts avec Bordeaux-Bègles évidemment. Nous étions en relation deux fois par semaine avec Sipili pour savoir il en était. Il est revenu de sa blessure. Bien sûr, par rapport à ceux qui ont démarré par le stage à Monaco, il a un petit retard physique. Mais il a aussi des facilités et va le combler.

Quelles nouvelles avez-vous d’Anthony Jelonch ?

On l’a aussi régulièrement au téléphone, on sait exactement où il en est. Il a retouché ses seuils max de vitesse, il n’est pas encore sur de l’opposition en termes de rugby mais est entré sur des phases de contact. Une personne travaille avec lui à Capbreton, qui est un ancien joueur de première ligne et qui tient le bouclier. A priori, il souffre un peu (sourire). C’est peut-être bon signe pour nous. Je suis passé par des blessures et je sais qu'un joueur du calibre d’Anthony Jelonch n’a pas toujours le temps de se préparer, de se développer dans sa carrière. Et c’est souvent sur une période de blessure qu’il peut le faire, en dehors des compétitions. Il a un peu changé physiquement. Et, quand on connaît son caractère et son abnégation, on s’attend à de belles choses. Même s’il faut aussi laisser le temps à la nature. On verra ce qu’il en sera, les choses peuvent aller très vite.