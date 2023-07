Ce mercredi, la LNR a communiqué le calendrier complet de la saison 2023/24 de Top 14. La saison démarrera le week-end du samedi 19 août, avec notamment des duels entre Montpellier et La Rochelle et entre le Racing 92 et l'UBB.

Il est enfin là, le calendrier de la prochaine saison de Top 14 ! La LNR a dévoilé le programme des 26 journées de championnat. Une compétition qui débutera le week-end du 19 août, trois journées se joueront jusqu'au début de la Coupe du monde. Le Top 14 reprendra ensuite le lendemain de la finale de la Coupe du monde, le 29 octobre. À noter que des journées sont programmées les week-ends du 23 et du 30 décembre, avec un La Rochelle - Toulouse lors de ce dernier week-end de 2023. La finale à Marseille Parmi les journées intrigantes, celle des fans days se tiendra le 18 et 19 novembre 2023, lors de la 7e journée, avec des affiches telles que Bayonne - Pau, Perpignan - Montpellier, Oyonnax - Lyon, Castres - Toulouse, Clermont - Toulon, La Rochelle Bordeaux-Bègles ou encore Stade français - Racing 92. La saison s'achèvera le week-end du 8 juin, alors que les barrages se joueront le 14, 15 ou 16 juin. Les demi-finales auront lieu le 21,22 ou 23 juin et la grande finale le 29 juin à l'Orange Vélodrome de Marseille. #CalendrierTOP14

Journée 1 (19 août) Bayonne - Toulouse Perpignan - Stade Français Oyonnax - Clermont Castres - Pau Lyon - Toulon Montpellier - La Rochelle Racing 92 - Bordeaux-bègles Journée 2 (26 août) Bordeaux-Bègles - Castres Clermont - Perpignan La Rochelle - Lyon Stade Français - Oyonnax Pau - Racing 92 Toulon - Bayonne Toulouse - Montpellier Journée 3 (2 septembre) Bordeaux-Bègles - Toulon Oyonnax - Toulouse Castres - Bayonne Clermont - La Rochelle Stade Français - Montpellier Pau - Lyon Racing 92 - Perpignan Journée 4 (29 octobre) Bayonne - Stade Français Perpignan - Pau La Rochelle - Castres Lyon - Clermont Montpellier - Racing 92 Toulon - Oyonnax Toulouse - Bordeaux-Bègles Journée 5 (4 novembre) Perpignan - Toulon Bordeaux-Bègles - Montpellier Oyonnax - La Rochelle Clermont - Bayonne Stade Français - Castres Pau - Toulouse Racing 92 - Lyon Journée 6 (11 novembre) Castres - Oyonnax La Rochelle - Bayonne Lyon - Stade Français Montpellier - Clermont Pau - Bordeaux-Bègles Toulon - Racing 92 Toulouse - Perpignan Journée 7 (18 novembre) Bayonne - Pau Perpignan - Montpellier Oyonnax - Lyon Castres - Toulouse Clermont -Toulon La Rochelle - Bordeaux-Bègles Stade Français - Racing 92 Journée 8 (25 novembre) Bordeaux-Bègles - Perpignan Lyon - Bayonne Montpellier - Oyonnax Pau - Stade Français Toulon - Castres Toulouse - Clermont Racing 92 - La Rochelle Journée 9 (2 décembre) Bayonne - Montpellier Oyonnax - Bordeaux-Bègles Castres - Lyon Clermont - Racing 92 La Rochelle - Perpignan Stade Français - Toulouse Toulon - Pau Journée 10 (23 décembre) Perpignan - Bayonne Bordeaux-Bègles - Lyon Montpellier - Castres Stade Français - La Rochelle Pau - Clermont Racing 92 - Oyonnax Toulouse - Toulon Journée 11 (30 décembre) Bayonne - Racing 92 Oyonnax - Pau Castres - Perpignan Clermont - Bordeaux-Bègles La Rochelle - Toulouse Lyon - Montpellier Toulon - Stade Français Journée 12 (6 janvier) Perpignan - Oyonnax Bordeaux-Bègles - Bayonne Montpellier - Toulon Stade Français - Clermont Pau - La Rochelle Racing 92 - Castres Toulouse - Lyon Journée 13 (27 janvier) Bayonne - Oyonnax Bordeaux-Bègles - Stade français Castres - Clermont Lyon - Perpignan Montpellier - Pau Racing 92 - Toulouse Toulon - La Rochelle Journée 14 (3 février) Perpignan - Racing 92 Oyonnax - Stade français Clermont - Lyon La Rochelle - Montpellier Pau - Castres Toulon - Bordeaux-Bègles Toulouse - Bayonne Journée 15 (17 février) Bayonne - Clermont Bordeaux-Bègles - Pau Castres - Toulon Lyon - La Rochelle Stade français - Perpignan Racing 92 - Montpellier Toulouse - Oyonnax Journée 16 (24 février) Perpignan - La Rochelle Castres - Bordeaux-Bègles Clermont - Toulouse Lyon - Oyonnax Montpellier - Bayonne Pau - Toulon Racing 92 - Stade français Journée 17 (2 mars) Bayonne - Lyon Bordeaux-Bègles - Racing 92 Oyonnax - Montpellier La Rochelle - Clermont Stade français - Pau Toulon - Perpignan Toulouse - Castres Journée 18 (9 mars) Perpignan - Toulouse Clermont - Oyonnax La Rochelle - Stade français Lyon - Castres Montpellier - Bordeaux-Bègles Pau - Bayonne Racing 92 - Toulon Journée 19 (23 mars) Bayonne - La Rochelle Bordeaux-Bègles - Toulouse Oyonnax - Perpignan Castres - Racing 92 Clermont - Pau Stade français - Lyon Toulon - Montpellier Journée 20 (30 mars) Bayonne - Toulon Perpignan - Castres La Rochelle - Oyonnax Lyon - Bordeaux-Bègles Montpellier - Stade français Racing 92 - Clermont Toulouse - Pau Journée 21 (20 avril) Perpignan - Lyon Bordeaux-Bègles - Clermont Oyonnax - Racing 92 Stade français - Bayonne Pau - Montpellier Toulon - Toulouse Castres - La Rochelle Journée 22 (27 avril) Bayonne - Bordeaux-Bègles Oyonnax - Castres Clermont - Stade français La Rochelle - Toulon Lyon - Pau Montpellier - Perpignan Toulouse - Racing 92 Journée 23 (11 mai) Perpignan - Clermont Bordeaux-Bègles - La Rochelle Castres - Montpellier Pau - Oyonnax Racing 92 - Bayonne Toulon - Lyon Toulouse - Stade français Journée 24 (18 mai) Bayonne - Perpignan Oyonnax - Toulon Clermont - Castres La Rochelle - Pau Lyon - Racing 92 Montpellier - Toulouse Stade français - Bordeaux-Bègles Journée 25 (1 juin) Perpignan - Bordeaux-Bègles Oyonnax - Bayonne Castres - Stade français Montpellier - Lyon Racing 92 - Pau Toulon - Clermont Toulouse - La Rochelle Journée 26 (8 juin) Bayonne - Castres Bordeaux-Bègles - Oyonnax Clermont - Montpellier La Rochelle - Racing 92 Lyon - Toulouse Stade français - Toulon Pau - Perpignan