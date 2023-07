Les Irlandais ont remporté le grand chelem, en mars dernier à l'issue d'un Tournoi "plus que parfait". Ils s'avancent au Mondial avec un statut inédit de prétendant à la victoire finale.

C'est la douloureuse rengaine que l'on ressort à chaque Coupe du monde, au sujet de l'Irlande : la sélection au Trèfle, qui a beau prouver tout au long de l'année sa place parmi les toutes meilleures nations, n'a jamais passé le stade des quarts de finale d'un Mondial. Cependant, jamais les Irlandais n'étaient arrivés à une Coupe du monde aussi sûrs de leurs forces.

La dynamique : sur le toit du monde

Il y avait les prémices, avec la tournée en Nouvelle-Zélande lors de l'été 2022. L'Irlande y remportait une première victoire historique, avant de réitérer cet exploit sept jours plus tard, le 16 juillet. Le XV du Trèfle devenait ainsi le premier pays à sortir vainqueur d'une tournée dans l'archipel. À l'automne, les partenaires de Tadhg Furlong devançaient les Bleus en battant les champions du monde sud-africains, puis les Fidji et l'Australie.

La joie de James Lowe et ses coéquipiers lors de la victoire contre la France ActionPlus / Icon Sport

Lors du dernier Tournoi, c'est le sacre avec ce grand chelem remporté de haute lutte face à une équipe de France tenante du titre. Une façon de récompenser une nation dominante du panorama rugbystique qui n'avait plus gagné le Tournoi depuis 2018, cinq ans déjà...

Le capitaine : Sexton sauvé in extremis

Le demi d'ouverture du Leinster Jonathan Sexton est régulièrement au centre de l'attention. D'ordinaire, c'est parce que son importance dans le système d'Andy Farrell et Joe Schmidt avant lui n'est plus à démontrer. Et forcément, quand il est victime de blessures et de commotions, c'est tout un pays qui s'interroge. Mais ces dernières semaines, son nom est revenu avec insistance puisqu'il est passé devant la commission de l'EPCR, instance organisatrice des Coupes d'Europe.

Jonathan Sexton échappe à la vigilance des Bleus Sportsfile / Icon Sport

Il a été suspendu trois matchs pour "inconduite". Les faits remontent à la finale de Champions Cup. Sexton avait lancé au corps arbitral : "Vous êtes tous une put*** de honte". La commission a jugé son comportement "hostile, agressif et irrespectueux". Mais la sanction lui permet de disputer la Coupe du monde en intégralité puisqu'elle couvrira les trois matchs de préparation contre l'Italie, l'Angleterre et les Samoa.

La pépite : Dan Sheehan

Le très actif Mack Hansen et le moins médiatique Tom O'Toole méritent leur mention. Mais Dan Sheehan a une ascension assez folle. En moins de trois saisons, le talonneur de 24 ans est parvenu à faire sa première avec le Leinster en Pro 14, avec l'Irlande un an plus tard, avant d'en devenir un titulaire. C'est lui qui a terminé avec le numéro 2 dans le dos les deux derniers Tournois des 6 Nations. Son profil atypique pour un talonneur (1,91m, 111kg) ne l'a pas empêché d'être précis sur les bases du poste et surtout d'être très explosif. En témoigne son essai au bout de quarante secondes de jeu en finale de Champions Cup contre La Rochelle.

Le calendrier : un sommet dès les quarts

En poule lors de cette Coupe du monde, l'Irlande croisera le fer avec la Roumanie (à Bordeaux) le 9 septembre, lendemain de la cérémonie d'ouverture. Puis succéderont les Tonga le 16 septembre (à Nantes). Le 23 septembre (à Paris), ce sera le choc contre les Springboks tenants du titre et la boucle de cette première phase sera bouclée avec la confrontation avec l'Écosse le 7 octobre (à Paris).

Cette poule B croisant avec la poule A, on retrouvera, en cas de qualification, l'Irlande confrontée à une nation telle que la Nouvelle-Zélande, la France, l'Italie, la Namibie ou l'Uruguay. Tout porte à croire qu'on aura donc droit à un sommet pour ce quart de finale le 14 octobre à Paris. La suite ? Ce sera contre le vainqueur de l'autre quart de finale avec les qualifiés des poules A et B. Par exemple, une revanche Afrique du Sud-Irlande est possible (le 20 octobre à Paris).