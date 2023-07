L'EPCR a dévoilé via un communiqué que l'ouvreur du Leinster et de l'Irlande Jonathan Sexton était suspendu trois matchs après les incidents ayant eu lieu à la mi-temps de la finale de Champions Cup face à La Rochelle. Il manquera donc les matchs de préparation du XV du Trèfle contre l'Italie, l'Angleterre et les Samoa mais pourra disputer la Coupe du monde. La sanction est accompagnée d'une amende de 7500 livres avec sursis pour le Leinster.

La décision est tombée ce dimanche soir dans la soirée : Jonathan Sexton pourra disputer la Coupe du monde 2023 en France. Jugé par une commission indépendante pour "inconduite", l'ouvreur de l'Irlande est donc sanctionné de trois matchs de suspension avec sa sélection ainsi que d'une amende de 7500 livres avec sursis pour le Leinster. Il ne pourra pas disputer les rencontres de préparation contre l'Italie (5 août), l'Angleterre (19 août) et les Samoa (26 août) et pourra reprendre le 27 août prochain. Il postulera donc pour le premier match du XV du Trèfle lors du mondial, face à la Roumanie, le 9 septembre. 🔴 La décision est tombée ce dimanche soir : suspendu 3 matchs, Jonathan Sexton sera bien à la coupe du monde ! 🇮🇪



Un comportement "hostile, agressif et irrespectueux" Pour rappel, il avait montré de l'agressivité envers le corps arbitral qui officiait lors de la finale de Champions Cup opposant son club du Leinster à la Rochelle (27-26) en mai dernier à Dublin. Comme le confirme le communiqué de l'EPCR, il avait invectivé les arbitres : "Vous êtes une vraie honte, même pas capables de prendre les bonnes décisions". Une agression verbale qu'il avait accompagné d'une insulte. Jonathan Sexton a admis son inconduite et la commission de discipline a jugé son comportement "hostile, agressif et irrespectueux". Le joueur, le Leinster et l'EPCR ont jusqu'au mercredi 19 juillet 2023 à 16 heures (heure de Londres) pour faire appel de cette décision.