En stage dans le sud du Portugal à quelques encablures l'une de l'autre, les sélections portugaise et irlandaise pourraient s'affronter dans un match à l'abri des regards. L'occasion pour Jonathan Sexton de disputer une rencontre à balles réelles, alors qu'il n'a pas joué depuis le 18 mars, et est suspendu jusqu'au coup d'envoi de la Coupe du monde.

C'est le caillou dans la chaussure de la sélection irlandaise, pour sa préparation à la Coupe du monde. Son maître à jouer Jonathan Sexton est suspendu pendant trois matchs pour "mauvaise conduite" durant la finale de Champions Cup. Pour rappel, le demi d'ouverture s'était montré virulent à l'encontre du corps arbitral, tandis que les Rochelais battaient le Leinster pour soulever leur deuxième Champions Cup. Résultat des courses, sa participation à la Coupe du monde n'est pas compromise - il est sélectionnable dès le premier match de poules contre la Roumanie - mais il ne pourra pas disputer de match de préparation. Pour atténuer cet effet, les Irlandais pourraient faire une opposition à balles réelles contre le Portugal, et ce dans l'intimité de leur centre d'entraînement dans l'Algarve, à l'extrême sud du Portugal. Le sélectionneur des Lobos Patrice Lagisquet était le premier à parler de cette éventualité dans les colonnes de Midi Olympique le 24 juillet dernier : "Nous aurons les Irlandais qui seront tout près de nous, à Quinta do Lago (proche de Faro, N.D.L.R.). Nous devrions d'ailleurs faire un petit entraînement avec eux." Ce dimanche, nos confrères du Times révèlent même que ce petit entraînement aurait même des allures de match. La fédération irlandaise aurait réussi à inviter la sélection portugaise dans son camp d'entraînement pour cette opposition. N'étant pas officiel, ce match pourra être disputé par Jonathan Sexton. Un moyen de remettre le Leinsterman en jambes puisqu'il n'a plus joué la moindre rencontre officiel depuis le 18 mars, avec la victoire du XV du Trèfle contre l'Angleterre synonyme de grand chelem. Lors de ce moment qui restera dans les annales du rugby irlandais, il avait contracté une blessure aux adducteurs. De quoi le rendre indisponible pour l'intégralité de la fin de la saison.