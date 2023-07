Coupe du Monde de Rugby : pubs, bars, cocktails, nos adresses à Marseille pour boire un verre pendant le Mondial

La Coupe du Monde de Rugby 2023 est l'événement sportif de l'année, et si vous êtes à Marseille, vous recherchez peut-être les meilleurs endroits pour boire un verre et profiter de cette effervescence. Voici quelques recommandations pour passer de bons moments.

THE SHAMROCK

Ouvert du lundi au mercredi, de 14h à 2h, le jeudi de 14h à 3h, le vendredi et le samedi de 14h à 4h, le dimanche de 14h à 2h.

17, Quai de rive neuve 13007 Marseille

Contact : 04 91 33 11 01 ou http://www.pub-shamrock.fr

Depuis son installation en 2000, The Shamrock est devenu une institution à Marseille. C’est un endroit où les gens viennent pour boire un verre, manger de bon tapas ou faire la fête jusque tard dans la nuit. De la bière de qualité, des Crafts Beers, des cocktails recherchés, tout pour passer une excellente soirée. En 2015 le Shamrock’s Side fait son apparition, à savoir un bar à cocktail plus cosy et plus pointu en matière de spiritueux (250 références de whisky…) Le Shamrock est alors devenu le pub référence des nuits Marseillaises. Au-delà, il bénéficie d’une grande terrasse sur le Vieux-Port, côté criée.



CAFÉ DE L’ABBAYE

Ouvert du lundi au dimanche, de 16h à 22h.

3 rue de l’Endoume 13007 Marseille

Contact : 04 91 66 87 57

Avec sa sublime vue sur le port, comment ne pas apprécier de siroter un verre sur une chaise pliante ou alors accoudé pour profiter du paysage. Historiquement, le lieu était prisé par les anciens de la ville mais la jeunesse marseillaise en a fait un endroit à la mode ces dernières années.



LE BARJAC

Ouvert du lundi au dimanche, de 16h à 2h du matin.

21 Place Lenche, 13002 Marseille

Contact : 04 91 02 20 20

Pour vivre l’histoire et l’ambiance du Panier, le Barjac est l’endroit idéal, situé sur la place de Lenche. Les habitants du quartier, les artistes et les touristes se croisent dans ce lieu emblématique, à l’intérieur sympathique, dans lequel le patron Djamel a disposé des curiosités, entre tableaux et affiches qui offrent une belle atmosphère, d’autant que certains viennent y exposer leurs œuvres. Sur le comptoir, sont disposés plusieurs rhums arrangés, la spécialité de la maison. Ici, les prix sont très abordables, l’accueil unique et la vue imprenable sur Notre-Dame de la Garde. Le Barjac remplit souvent la place grâce à ses concerts de musique du monde ou avec des DJ Electro Funk. Il se dit que toute la petite scène alternative marseillaise passe ou passera par ce bar incontournable.



LE BLACK STONE

Ouvert du lundi au mercredi, de 17h à 1h du matin, du jeudi au samedi de 17h à 2h du matin, le dimanche de 17h à minuit.

10 boulevard Gustave Ganay, 13009 Marseille

Contact : 04 91 30 12 76 ou pubblackstone.com

Le Black Stone est un pub envahi par la passion, idéal pour faire des rencontres et passer d’inoubliables soirées à thème. Ici, la musique live résonne pour mieux propager la bonne ambiance. Situé non loin du Stade Vélodrome, vous pourrez dans ce lieu profiter d’un large choix de bières, de cocktails, de whiskys ou de vins, mais vous pourrez les accompagner de plats fait maison (pizza, burger, etc.). Il est d’ailleurs préférable de réserver une table. Un lieu où il fait bon vivre et s’amuser.



LA CARAVELLE

Ouvert du lundi au dimanche, de 7h à 2h du matin.

34 quai du port, 13002 Marseille

Contact : 04 91 90 36 64

Attention, quand il est question de bar à Marseille, on parle là de l’institution suprême. Certes, il faut parfois se battre pour obtenir une place sur la plus petite terrasse du Vieux-Port mais il faut aussi dire que, si le balcon est si prisé, c’est parce qu’il est connu pour offrir une vue magique sur Notre-Dame-de-la-Garde, la plus belle qui soit sur la Bonne Mère. Un bar authentique bar qui a accueilli tous les marins du Vieux-Port de Marseille depuis les années 1920. D’ailleurs, le comptoir et les fresques sont d’origine ! Ici, c’est l’histoire de la ville qui s’écrit… Avec la possibilité de se restaurer, c’est un endroit cosmopolite où les conversations entre les tables sont comparées à un jeu de chaises musicales. Pourquoi ne pas essayer ?



COPPERBAY MARSEILLE

Ouvert du mardi au samedi, de 18h à 1h du matin.

36 boulevard Notre Dame, 13006 Marseille

Contact : marseille@copperbay.fr

Si vous cherchez à vous détendre dans un bar à cocktails non loin du Vieux-Port, le lieu est fait pour vous. Certes, il n’y a pas beaucoup de place mais cela vaut le coup d’en trouver une. Né du désir de se voir transporter dans un espace où l’on peut se laisser aller à la rêverie des plages baignées de soleil et des reflets marins, CopperBay oscille entre carré arrière de voilier et bar de yacht club. Le cuivre et le bois, chauds et précieux, soulignent l’exceptionnel des breuvages pointus et magiques créés chaque saison par l’équipe.

LE COMPTOIR D’ENDOUME

Les mardis et mercredis de 19h30 à minuit, du jeudi au samedi de 19h30 à 0h30

33 rue d’Endoume, 13007 Marseille

Contact : 04 91 56 04 27 ou lecomptoirdendoume.fr

Du vin, des cocktails maisons, des assiettes à partager au comptoir, des musiques pour danser, une ambiance intimiste, finalement comme à la maison… Tous les ingrédients sont réunis pour passer une soirée aussi conviviale que sympathique.