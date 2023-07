Coupe du Monde de Rugby 2023 : la France affronte la Namibie au Stade Vélodrome à Marseille le 21 septembre à 21h

La Coupe du Monde de Rugby 2023 est sur le point de débuter, et l'excitation est à son comble alors que la France se prépare à affronter la Namibie lors d'un match palpitant au Stade Vélodrome à Marseille. Prévu le 21 septembre à 21 heures, cet affrontement promet d'être une rencontre mémorable entre ces deux équipes de rugby de renom prêtes à tout donner sur le terrain.



Le jeudi 21 septembre 2023 à 21 heures, France - Namibie, sera le troisième match de la première phase qui se déroulera à Marseille. Un rendez-vous comme une fête avec l'équipe de France qui sera soutenue pour l'occasion par un public de connaisseurs, fidèles et bouillonnants, qui transforme régulièrement le Vélodrome en chaudron magique lors des grands rendez-vous internationaux.

L'issue ne fait guère de doute au plan sportif : le XV de France va s'imposer largement, même en faisant tourner son effectif. Et empochera un point de bonus offensif sans difficulté face à des Namibiens qui n'ont jamais battu les Bleus.

Où trouver la fanzone ?

Pas de dispositif particulier, ou plus exactement labellisé France 2023, du côté de la ville de Marseille. Le public se rassemblera comme de tradition autour du Vieux-Port et autour des plages, du Prado jusqu'à Borely. Sans oublier le rond-point du Prado, la Castellane et le boulevard Michelet qui jouxte le stade.

Où voir les matchs à Marseille ?

Tous les bars installés autour du Vieux-Port et autour des plages vont forcément accueillir les supporters sans billet qui souhaiteront profiter de l'ambiance et suivre les matchs. Plusieurs bonnes adresses sont à partager : le pub O'Malley, le Copperbay et le Shamrock autour du Vieux-Port, sans oublier le O'Brady et le Blackstone (proches du Vélodrome) ou le Red Lion (Pointe Rouge).