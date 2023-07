Coupe du Monde de Rugby 2023 : Afrique du Sud contre Tonga, un affrontement explosif à Marseille dès 21h le 1er octobre

La Coupe du Monde de Rugby 2023 s'apprête à livrer un affrontement épique entre l'Afrique du Sud et Tonga à Marseille. Prévu le 1er octobre dès 21 heures, ce match promet une confrontation intense entre deux équipes déterminées à marquer l'histoire de la compétition. Ce sera le dernier rendez-vous programmé à l'Orange Vélodome avant le rednez-vous des quarts de finale.

Le dimanche 1er octobre 2023 à 21 heures, Afrique du Sud - Tonga sera le dernier match de la phase de poule qui se jouera à Marseille.

Où trouver la fanzone ?

Pas de dispositif particulier, ou plus exactement labellisé France 2023, du côté de la ville de Marseille. Le public se rassemblera comme de tradition autour du Vieux-Port et autour des plages, du Prado jusqu'à Borely. Sans oublier le rond-point du Prado, la Castellane et le boulevard Michelet qui jouxte le stade.

Où voir les matchs à Marseille ?

Tous les bars installés autour du Vieux-Port et autour des plages vont forcément accueillir les supporters sans billet qui souhaiteront profiter de l'ambiance et suivre les matchs. Plusieurs bonnes adresses sont à partager : le pub O'Malley, le Copperbay et le Shamrock autour du Vieux-Port, sans oublier le O'Brady et le Blackstone (proches du Vélodrome) ou le Red Lion (Pointe Rouge).