Coupe du Monde de Rugby : Angleterre -Argentine, toutes les infos pratiques pour suivre le match du mondial 2023 à Marseille

La Coupe du Monde de Rugby 2023 est sur le point de commencer, et le match d'ouverture à Marseille promet d'être un véritable feu d'artifice entre l'Angleterre et l'Argentine. Prévu le 9 septembre à 21h au Stade Vélodrome à Marseille, cet affrontement de ces deux épiques promet de ravir les fans de rugby du monde entier. Toutes les infos pratiques pour ne rien rater de cet événement mondial.

Le samedi 9 septembre 2023 à 21 heures, la Coupe du monde va débuter en fanfare du côté de Marseille avec une affiche royale, la plus belle certainement après le match d'ouverture programme entre la France et la Nouvelle-Zélande qui se jouera le vendredi 8 septembre au Stade de France : Angleterre - Argentine.

C'est ce choc, entre les soldats de la Rose emmenés par Owen Farrell et les Pumas de Michael Cheika, qui va conditionner une bonne partie du destin des anglais et argentins dans cette Coupe du monde. En effet, l'équipe classée deuxième héritera d'un quart de finale relevé (face à l'Australie qui devrait terminer en tête de la poule B) avant d'affrinter, en cas de qualification, les All Blacks, la France, l'Afrique du Sud ou l'Irlande... Autant dire, un morceau de premier choix.

Des supporters en folie

Ce match est aussi et surtout la promesse d'assister à une rencontre électrique, dans une ambiance de folie. Les deux formations sont en effet réputées pour compter parmi les supporters les plus passionnés, avec les Irlandais et Gallois évidemment. Les gradibs du stade Vélodrome seront ainsi très largement colorées de blanc et de bleu ciel. Des couleurs que l'on connaît bien à Marseille, puisque ce sont celles de l'OM.

Où trouver la fanzone ?

Pas de dispositif particulier, ou plus exactement labellisé France 2023, du côté de la ville de Marseille. Le public se rassemblera comme de tradition autour du Vieux-Port et autour des plages, du Prado jusqu'à Borely. Sans oublier le rond-point du Prado, la Castellane et le boulevard Michelet qui jouxte le stade.

Où voir les matchs à Marseille ?

Tous les bars installés autour du Vieux-Port et autour des plages vont forcément accueillir les supporters sans billet qui souhaiteront profiter de l'ambiance et suivre les matchs. Plusieurs bonnes adresses sont à partager : le pub O'Malley, le Copperbay et le Shamrock autour du Vieux-Port, sans oublier le O'Brady et le Blackstone (proches du Vélodrome) ou le Red Lion (Pointe Rouge).