Coupe du Monde de Rugby : Afrique du Sud -Écosse, toutes les infos pratiques pour suivre le match du mondial 2023 à Marseille

La Coupe du Monde de Rugby 2023 s'annonce passionnante, et l'un des matchs les plus attendus oppose l'Afrique du Sud à l'Écosse au Stade de Marseille le 10 septembre dès 17h45. Cette rencontre promet d'être un véritable choc entre deux équipes de haut niveau.Toutes les infos pratiques pour ne rien rater de cet événement mondial.

Le dimanche 10 septembre 2023 à 17h45, l'Afrique du Sud affrontera l'Ecosse au stade Vélodrome. Un choc des cultures et une opposition de style clairement marquée entre deux formations qui se sont affrontées à deux reprises en Coupe du monde, pour autant de victoires remportées par les Springboks (46-29 en 1999 à Edimbourg ; 34-16 en 2015 à Newcastle). Au total, depuis 1906, les deux formations se sont rencontrées 28 fois et l'Afrique du Sud domine largement avec 23 succès contre 5 remportés par les Ecossais. Autant dire que les Springboks seront encore une fois favoris, plus puisssants, face à la sélection dirigée par Gregor Townsend toujours plus "romantique".

Où trouver la fanzone ?

Pas de dispositif particulier, ou plus exactement labellisé France 2023, du côté de la ville de Marseille. Le public se rassemblera comme de tradition autour du Vieux-Port et autour des plages, du Prado jusqu'à Borely. Sans oublier le rond-point du Prado, la Castellane et le boulevard Michelet qui jouxte le stade.

Où voir les matchs à Marseille ?

Tous les bars installés autour du Vieux-Port et autour des plages vont forcément accueillir les supporters sans billet qui souhaiteront profiter de l'ambiance et suivre les matchs. Plusieurs bonnes adresses sont à partager : le pub O'Malley, le Copperbay et le Shamrock autour du Vieux-Port, sans oublier le O'Brady et le Blackstone (proches du Vélodrome) ou le Red Lion (Pointe Rouge).