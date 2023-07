Ce vendredi 14 juillet, les Bleuets vivront une fête nationale particulière en affrontant l'Irlande en finale de la Coupe du monde U20. Parviendront-ils à l'emporter et ainsi réaliser le premier triplé de l'histoire de l'équipe de France ?

L'histoire pourrait s'écrire ce vendredi. Pour la troisième édition consécutive de la Coupe du monde U20, la France jouera une finale. Une formalité qui a plutôt bien réussi aux Bleuets aux dernières nouvelles.

En 2018, à Béziers, d'abord, où un certain Romain Ntamack et autres Louis Carbonnel, Cameron Woki et Demba Bamba avaient vaincu l'Angleterre 33 à 25. Puis en 2019, en Argentine, quand le même Louis Crabonnel et ses coéquipiers étaient finalement venus à bout des Australiens en s'imposant 24 à 23. Mais comme le dit Lenni Nouchi, capitaine de cette génération 2003-2004 : "On le dit souvent avec Sébastien Calvet et avec les joueurs : c'est notre histoire. On a la pression de garder nos résultats, et non de faire perdurer ceux des générations précédentes."

"Des têtes matures sur de jeunes épaules"

Grâce (ou malheureusement) à la pandémie, aucune édition n'a été organisée depuis 2019, permettant ainsi aux Français de conserver le titre. C'est donc bien un triplé que cette équipe des Bleuets peut réaliser ce 14 juillet. "Bien sûr que l'on veut garder ce titre, on a tous envie de la faire, confie Marko Gazzotti, troisième ligne. Avant de commencer la compétition, nous nous étions dit que ça serait notre objectif et nous ferons tout pour le réaliser vendredi soir."

Pour le staff, le seul obstacle à ce titre, c'est l'adversaire. Selon Philippe Boher, entraîneur en charge de la défense, l'équipe est prête : "Ce groupe a une incroyable majorité quand on sait qu'il est composé de beaucoup de joueurs de seulement 18 ans. Ce sont, quelque part, des têtes matures sur de jeunes épaules et ils sont tout à fait capables de se focaliser sur la pression, sans ce dire que c’est le dernier match qu'ils joueront tous ensemble, etc." Soulever le trophée ce vendredi serait ainsi le plus beau point final que cette génération pourrait offrir à son histoire, tout en marquant celle du rugby français de manière indélébile.