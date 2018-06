Mondial U20 - Les Bleuets sur le toit du monde

L’équipe de France U20 est venue à bout d’une solide équipe anglaise ce dimanche à Béziers en finale de sa Coupe du monde (33-25). Deux essais de Woki et Seguret mais surtout une très belle réussite au pied de Carbonel (8/9, 23 points) a permis ce sacre tricolore, le premier dans l’histoire du Mondial U20.

Cameron Woki - France U20 (Angleterre/France)Midi Olympique

LES BLEUETS SONT CHAMPIONS DU MONDE EN FRANCE !

À l’image de leur deux derniers matches face aux plus grandes nations, l’Afrique du sud et la Nouvelle-Zélande, les Bleuets ont fait tomber l’ogre anglais qui jouait pourtant sa neuvième finale. Jamais les petits Bleus n’avaient atteint ce stade de la compétition (depuis la naissance de ce championnat U20). Mais ce dimanche soir, ils n’ont également jamais été inquiétés par le jeune XV de la rose. Quelques mois après le titre européen, le titre mondial vient sacrer un groupe tricolore très solide et une génération 98-99 pleine de talents en devenir.

Une finale complètement maîtrisée

"On n’a jamais douté sur les trois derniers matches". Auteur d’un match parfait, Louis Carbonel a résumé cette performance française au micro de nos confrères de France 4. Il faut dire que les Bleuets ont tout le temps mené dans cette finale grâce notamment au pied en or et à l’animation très réaliste du demi d'ouverture toulonnais. Une finale maîtrisée, on ne peut pas mieux titrer ce paragraphe tant les Tricolores ont littéralement mangé leurs homologues anglais dans le combat (qu’il soit au sol, en défense et surtout en mêlée) et dans la gestion de cette ultime rencontre malgré trois essais anglais encaissés ce dimanche.

Louis Carbonel - FranceIcon Sport

Les Bleuets sont sur le toit du monde et c’est parfaitement logique car ils ont battu consécutivement les trois meilleures nations de leur catégorie d'âge, celles qui se disputent habituellement ce trophée. Cette fois-ci, il est pour la France et cela fait un bien fou car il aura fallu attendre douze ans et ce titre mondial des U21 en 2006 à Clermont-Ferrand pour retrouver cette joie indescriptible. De quoi donner des ailes au capitaine breton de cette formation française, Arthur Coville qui a souhaité remettre les choses au clair sur l’état de la formation française : "à tout ceux qui disent qu’elle va mal, ce n’est pas le cas".

Arthur Coville - France U20Icon Sport

Bravo messieurs pour ce titre et merci pour ce caractère ainsi que ce niveau de jeu développé sur ces six matches. Maintenant, on espère vous voir briller en Pro D2, en Top 14, en Coupe d’Europe et pourquoi pas un jour sous le maillot du XV de France. Plus que jamais, allez les petits Bleus !