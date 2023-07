Lenni Nouchi, le capitaine des moins de 20 ans, s'est présenté en conférence de presse à deux jours de la finale du Mondial contre l'Irlande. Le troisième ligne est apparu serein, détendu bien que très concentré sur l'objectif ultime : être champion du monde.

Avez-vous un sentiment de revanche par rapport à la défaite du Tournoi contre l'Irlande ?

Un sentiment de revanche, oui et non. Forcément l'Irlande est la seule équipe qui nous a battus cette saison. Mais ce n'était pas la même compétition. L’Irlande est championne d’Europe, et nous, nous voulons être champions du monde. La revanche viendra sur le terrain.

Il y a eu de l’animosité contre l’Angleterre. Attendez-vous à un match aussi tendu ?

Je ne sais pas s'il y aura la même animosité car Angleterre – France a toujours été le match référence pour les deux nations. Mais nous allons être aussi revanchards, et il y aura de l’animosité autour de ce match.

Il y a un fort engouement en France autour de votre génération. Comment vit le groupe ? Arrivez-vous à vous protéger dans cette semaine qui est particulière ?

C'est une semaine particulière c'est sûr, ce n'est pas toutes les semaines que nous pouvons préparer une finale de Coupe du monde. Dans le groupe, nous sommes restés sur la même lignée depuis le début de la compétition. Nous savons qu'il y a un fort engouement, mais je pense que ça n'a pas changé entre nous. On lit bien sûr les articles qui sortent sur divers joueurs et quand c'est positif on est tous contents pour le joueur en question. Et justement, ça nous encourage à faire mieux pour que la prochaine fois, cela soit l'un de nous mentionné dans l'article. On en rigole entre nous. Le groupe continue à bien vivre.

À quel point la compétition vous fait-elle grandir en tant que joueur ?

Personnellement, elle me fait grandir au plus haut niveau. Être champion du monde des moins de 20 ans, c'est un rêve qu'on espère tous réaliser. Nous avons la chance de postuler. Personnellement, ça me fait aussi grandir dans la vie de groupe, dans la vie collective. C'est la première fois que je suis capitaine donc ça me donne d'autres responsabilités que d'être seulement un simple soldat, comme je le suis à Montpellier. Cette compétition m'a fait apprendre beaucoup de choses humainement.

La France reste sur deux générations sacrées championnes du monde. Cela vous rajoute-t-il une forme de pression ?

La pression, nous l'avons, mais elle n'a rien à voir avec les deux titres précédents. Comme on le dit souvent avec Seb (Sébastien Calvet) et avec les joueurs : c'est notre histoire. Celle des générations 2003 et 2004. Les générations se suivent mais ne se ressemblent pas. Nous avons créé notre histoire. On a la pression de garder nos résultats, et non de faire perdurer ceux des générations précédentes.

Que pouvez-vous nous dire sur Marko Gazzotti ?

Il nous apporte énormément. Il dégage une telle puissance, pour son âge c'est impressionnant... Pour jouer à côté de lui sur le terrain, heureusement qu'il est là. Hors du terrain, il reste le même, c'est-à-dire un mec plutôt discret, qui aime être avec le groupe mais aussi rester dans son coin. C'est une réelle plus-value de l'avoir avec nous.

Les Anglais ont voulu vous provoquer en demi-finale, à l'image de leur capitaine dans le tunnel. Que vous a-t-il dit ?

J'espère que vous avez vu mes grandes qualités de bilingue (rires). Je sais qu'il voulait me provoquer mais je n'ai pas trop compris ce qu'il m'a dit. Sincèrement, je ne me suis pas trop focalisé sur ses paroles.