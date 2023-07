La SANZAAR (Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande, Australie et Argentine) a annoncé ce jeudi la création d'un Rugby Championship dès l'année prochaine, pour les moins de 20 ans. Un tournoi qui permettrait aux quatre équipes concernées d'être plus compétitives.

La Coupe du monde des moins de 20 ans n'a pas fait que du bien aux nations du Sud. Après trois éditions suspendues pour cause de pandémie, cette édition 2023 a vu l'Afrique du Sud, pays hôte, finir troisième, deux places devant l'Australie. La Nouvelle-Zélande et l'Argentine se retrouvent, elles, aux septième et neuvième places.

Une compétition en demi-teinte pour ces équipes jeunes. Pour y remédier, la SANZAAR (South Africa, New-Zeland, Australia and Argentina Rugby) a donc annoncé ce jeudi la mise en place d'un Rugby Championship U20 dès 2024. Une première qui permettrait à ces jeunes joueurs d'être plus "expérimentés et de savoir s'adapter aux standards du rugby professionnel", selon les mots du représentant australien, Hamish McLennan.

Un Six Nations du Sud

Le consortium souhaiterait d'ailleurs inaugurer cette première édition en avril prochain : "Nous avons depuis longtemps identifié que la clé manquante dans le parcours de nos jeunes était l'existence d'un championnat international dirigé par la SANZAAR."

Son président, Brendan Morris, a de son côté identifié que ce championnat "offrira de meilleures opportunités de développement chaque année pour les joueurs, les coachs, les staffs et les officiels de match, et permettra une meilleure préparation pour la Coupe du monde." Une compétition qui devrait fortement ressembler au Tournoi des Six Nations U20 que l'on connaît bien. De plus amples et précises informations seront communiquées dans les mois à venir en ce qui concerne la compétition.