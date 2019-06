La stupeur d'entrée de jeu. On joue depuis moins d'une minute quand l'Australie vient ouvrir le score par l'ailier Nawaqanitawase après un très bon travail de son arrière, Lucas , parti de ses quarante mètres. Comme face à l'Argentine la France ratait son entame et se retrouvait menée dès la première minute. Allait-on assister à une finale à sens unique ? Les Bleuets allaient très vite donner un élément de réponse. Il n'en sera rien. Quelques minutes plus tard, Lachaud venait répondre tout en puissance pour permettre aux Bleuets de prendre l'avantage. Dominés dans le jeu, acculés dans leur camp, les coéquipiers d'Arthur Vincent s'arc-boutaient en défense. En face, les Wallabies avançaient sur chacune de leur percussion et parvenaient finalement à trouver l'ouverture par leur talonneur, Lonergan. Sans s'affoler et après avoir fait le dos rond, les Français repartaient à l'assaut du camp adverse. L'efficacité était maximale pour les joueurs de Piqueronies qui inscrivaient un essai sur un ballon porté dès leur retour dans le camp jaune. À la mi-temps, c'est la France qui menait au score 18-13.

La seconde période repartait sur les mêmes standards que la première puisque Wilson venait permettre aux siens reprendre le score (18-20). Comme dans le premier acte, la France s'appuyait sur une énorme solidarité défensive et ne cédait pas malgré les coups de boutoirs incessants australiens au près comme au large. Encore une fois après laissé passer l'orage, les Français se ruaient à l'attaque et profitaient des quelques fautes adverses pour capitaliser au score grâce à la botte de Louis Carbonel (4/5) quand dans le même temps les buteurs McDonald et Harrison laissaient près de dix points au pied. À la soixante-cinquième minute de jeu, la dernière pénalité de Carbonel était celle de la victoire (24-23). Restait alors aux Bleuets de nouvelles séquences défensives interminables mais décisives. Comme l'an dernier à Béziers, les Bleuets étaient sacrés champions du Monde. Après la Nouvelle-Zélande et l'Angleterre, la France rentre donc dans le cercle très fermé des équipes ayant réussi le doublé. Plus que jamais, l'avenir du rugby est entre les mains de cette jeune garde.