La réception de l’Italie peut être vue comme un tournant dans le Tournoi des Bleuets. La victoire est obligatoire pour encore croire à la victoire finale.

Parfois, il faut savoir forcer le destin. En cédant face à l’Irlande lors de la première journée du côté d’Aix-en-Provence, les Bleuets se sont tiré une balle dans le pied en vue de la victoire finale. C’est certain. Néanmoins, la victoire finale est encore possible, alors comme ils le martèlent, les Français y croient toujours. Mais pour cela, il faut s’imposer face à l’Italie ce vendredi soir. Au moment de communiquer le groupe pour la réception des Transalpins, Sébastien Calvet a expliqué l’importance de cette partie : "Cette troisième journée est un tournant pour nous. La victoire est impérative pour rester dans la course et nous sommes avertis que les Italiens seront très durs à battre. À nous d’être prêts." Lors de la dernière journée, la Squadra Azzurra a attendu les dernières secondes pour craquer sur les terres du XV du Trèfle. Capitaine pour l’occasion, Corentin Mézou sait à quel match s’attendre : "C’est une grosse équipe qui aime le combat. Nous sommes avertis, on ne sera pas surpris sur le terrain."

Une revanche à prendre

Mézou sait de quoi il parle. Le 6 janvier dernier, les Bleuets se sont inclinés à Viadana face à leurs homologues italiens en match de préparation du Tournoi. Un revers 22-18 que les protégés de Calvet n’ont pas vraiment oublié. Plusieurs d’entre eux, qui seront sur la pelouse biterroise ce vendredi soir, l’étaient de l’autre côté des Alpes il y a un mois et demi. "Nous avons une revanche à prendre par rapport à ce match", avoue le deuxième ligne toulonnais. Un sentiment que partage Sébastien Calvet, même si le manager veut aller un peu plus loin : "Quand on est fier, on n’a pas envie de perdre deux fois consécutivement contre la même équipe, alors je suis content d’avoir quelques revanchards dans le groupe. Chez le staff, on se concentre sur la progression des joueurs de manière générale. Nous avons effectué de très bons entraînements cette semaine, alors j’espère que ça paiera sur le terrain." Ceux qui suivent de loin le Tournoi des 6 Nations U20 pourraient plonger dans la facilité et se dire que cet affrontement ne devrait être qu’une formalité pour les Tricolores. La réalité devrait être toute autre.

Gare à ce cinq de devant italien

La saison dernière, Marcos Gallorini avait terrifié la mêlée française. Le pilier droit transalpin sera une nouvelle fois face aux Bleuets dans l’Hérault. Une menace qu’il faudra contenir, au risque de voir la mêlée tricolore passer une longue soirée. "Bien évidemment que la conquête sera très importante, assure Calvet. Lors de notre match amical, notre huit de devant, dont Lino Julien qui était en face de lui, avait réussi à faire jeu égal avec Gallorini. C’est tout de même rassurant. Mais nous savons que l’Italie a un cinq de devant monstrueux." Vous savez à quoi vous attendre. Quelques percussions saignantes sont prévues sur la pelouse du stade Raoul-Barrière. Et ce n’est pas forcément pour nous déplaire. Pour s’imposer, l’équipe de France des moins de 20 ans sait qu’elle va devoir faire la guerre au huit de devant adverse. Une des bonnes nouvelles est la titularisation de Lino Julien à gauche de la première ligne. Le Racingman, adepte de gros plaquages, a le talent pour montrer l’exemple et se mettre en première ligne face à ces Italiens imprévisibles. On ne demande qu’à voir ça.