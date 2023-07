Ce dimanche, l'Espagne U20 s’est imposée 39 à 32 face à l'Uruguay en finale du Trophée U20 2023. Les Leones remportent ainsi le titre de champions du monde de "deuxième division" pour la première fois de leur histoire, et se qualifient pour participer à la Coupe du monde 2024.

La rencontre n'avait pourtant pas démarré sous les meilleurs auspices pour les Espagnols. Auteur d'un placage sans ballon, le demi de mêlée Pablo Perez Merono écope d'un carton jaune dès la première minute de jeu. Une sanction qui laisse l’occasion aux Uruguayens d'ouvrir le score avec une pénalité.

Les dix minutes suivantes, le jeu se déroule en faveur des Sud-Américains avec les essais de Francisco Deffemiinis (4e) et Juan Gonzalez (12e). Devancés de 15 points à zéro au score, les Espagnols finissent par renverser la tendance en inscrivant trois essais en vingt minutes (17e, 22e et 40e), dont un doublé du troisième ligne Borja Ibanez Escalera. Une pénalité passée à la 31e minute permet aux Leones de rentrer aux vestiaires en menant 24 à 15.

Le second souffle uruguayen

En seconde période, l'arrière Juan Carlos Canessa trouve très vite l'en but espagnol et ramène l'Urugay à seulement quatre petits points. Malgré deux autres essais (58e, 67e), le pied du 15 uruguayens, Canessa, n'aura pas été assez bon au cours de la rencontre pour permettre aux Teros de s'imposer (trois transformations manquées). Gabriel Rocaries marque un dernier essai pour l'Espagne (56e), tandis que les deux buteurs, Peart et Sanso, se chargent de réussir leur transformation et leur pénalité respective (65e). L'Espagne l'emporte ainsi 34 à 32 et jouera la Coupe du monde 2024 aux cotés de la France, de l'Irlande ou encore de la Nouvelle-Zélande.

Le classement complet du U20 Trophy :