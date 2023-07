Certains champions du monde U20 ont tout pour perdurer au très haut niveau, national comme international. Pour ce dernier, quelques-uns devront faire face à une forte concurrence.

Avec le trophée de champion du monde dans les mains, on se dit que ce sera un peu moins difficile de s’ouvrir les portes du très haut niveau. Pendant trois semaines, cette génération dorée française a épaté le monde du rugby de sa classe. Du talent à revendre qui nous prouve encore une fois de la richesse du vivier tricolore, qui en rend jaloux plus d’un. Une seule envie nous démange désormais : continuer de voir ces minots fouler les pelouses du Top 14 et de Pro D2 dans les prochains mois. Certains y sont déjà habitués (Jauneau, Tuilagi, Depoortere), d’autres ont sûrement gagné ce droit en Afrique du Sud (Jégou, Affane). Et cette année 2023 est peut-être une occasion en or pour voir les joyaux de ce troisième sacre consécutif s’exprimer dans leur club respectif. On s’explique. En cette année Coupe du monde, le calendrier du Top 14 est logiquement chamboulé. Les trois premières journées de championnat seront assurément jouées sans les joueurs retenus pour participer au Mondial. De ce fait, les clubs français vont être amputés de leurs meilleurs éléments. Vous nous suivez ? Des places vont se libérer et pourraient être occupées par des Bleuets qui n’attendent que ça. En simple exemple, Oscar Jégou a crevé l’écran avec le numéro 7 dans le dos. Le flanker de La Rochelle n’a jamais joué en équipe première et pourrait avoir sa chance, sachant que Grégory Alldritt, Levani Botia iront au Mondial sauf catastrophe, alors que Paul Boudehent et Yoan Tanga-Mangene peuvent aussi accrocher une place.

Jauneau, phénomène malchanceux

Après avoir regardé les cinq rencontres des Bleuets, on se sent obligés de voir beaucoup plus loin que de "simples" participations à des rencontres de championnat. Après les sacres de 2018 de 2019, certains membres de ces deux aventures ont rapidement réussi à s’installer dans la "grande" équipe de France. On pense ici aux Ntamack, Woki ou encore Vincent. C’est après avoir évoqué tous ces grands joueurs qu’on est presque désolés pour Baptiste Jauneau. Le Clermontois a été au-dessus du lot durant le Mondial mais va devoir se frotter à une concurrence qu’on ne souhaiterait pas à notre pire ennemi pour goûter au niveau international. Antoine Dupont semble indétrônable tandis que Baptiste Couilloud, Maxime Lucu, Baptiste Serin et Nolann Le Garrec feront face à Jauneau pour une place dans le groupe France. Rien que ça. On a presque envie de dire que le joueur passé par le Biarritz olympique joue de malchance. Ne serait-il pas déjà international s’il était né en-dehors de notre territoire ? En l’occurrence, la réponse semble évidente.

Tuilagi, Jauneau, deux exemples de joueurs qui ont impressionné dans ce championnat du monde et que l’on devrait très rapidement voir évoluer de manière plus fréquente en Top 14. Photos Icon Sport Steve Haag / Icon Sport - Steve Haag / Icon Sport

Tuilagi, le rugby français l’attend

En une seule rencontre face au Baby Blacks, Posolo Tuilagi s’est fait un nom à l’international. Le colosse catalan, qui n’a que 18 ans rappelons-le, fait peur à tout le monde. Celui qui vient de prolonger son contrat avec l’Usap a de grandes chances d’être un des nouveaux visages du XV de France dans les prochains mois. Paul Willemse et Romain Taofifenua ne sont plus tout jeunes et il semblerait que le duo Meafou-Tuilagi ait tout pour prendre la relève au pied levé. Si on recule un peu, on arrive jusqu’au numéro 8. Surclassé et élu meilleur joueur de la Coupe du monde, Marko Gazzotti est courtisé par de nombreux clubs de Top 14. S’il confirme son potentiel lors des prochains mois, l’actuel joueur de Grenoble peut ambitionner d’être la doublure parfaite de Grégory Alldritt au poste de troisième ligne centre. Certains penseront qu’on s’emballe un peu, d’autres seront tout aussi enthousiastes. Comment ne pas l’être avec autant de talent devant les yeux ? Ces champions du monde 2023 sont considérés comme l’avenir du rugby tricolore, ils pourraient rapidement devenir le présent.