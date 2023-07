Peu après avoir effectué une séance énergétique particulièrement éprouvante qui n’a pourtant pas entamé sa bonne humeur communicative, le troisième ligne rochelais Paul Boudehent est revenu sur ces deux premières semaines de préparation physique avec le XV de France.

Malgré la séance énergétique qui fut particulièrement éprouvante, sentez-vous déjà les bienfaits de la préparation physique ?

Cela va mieux, quand même. Notre grande chance, en tant que finalistes du Top 14, est que notre programme a été adapté. On a repris progressivement, et cette semaine on a rejoint le reste du groupe, plein capot.

Vous posez-vous des questions quand vous voyez que le staff choisi de vous faire travailler de cette façon, en pleine chaleur ?

Ce n’est pas toujours facile non, et on ne va pas se mentir on est même tous dégoûtés ! (rires) Mais cela fait partie du challenge de toute façon. Et puis entre s’entraîner en plein cagnard ou par -5 ° sous la pluie, on préfère tous le soleil. On a la chance de s’entraîner avec un temps superbe, on ne va pas se plaindre quand même…

Vous avez connu une saison particulièrement longue et riche avec les phases finales européennes et de Top 14, n’était-ce pas difficile de rebasculer aussi vite sur une nouvelle période de préparation physique ?

Alors… oui ! (rires) Mais l’avantage, c’est que je n’étais pas le seul dans ce cas-là. Nous étions 19 ! Je n’étais pas un cas isolé, cela représentait presque la moitié du groupe. À un moment donné, il ne faut plus se poser de question. Il faut y aller, point. J’en parlais avec mes parents, et on se disait que c’était un problème de riche. Une Coupe du monde, c’est tous les quatre ans, je ne sais pas si je vais avoir l’occasion d’en préparer une autre donc… faut le faire !

Fabien Galthié et ses joueurs lors d'un entraînement à Monaco. Icon Sport

Laurent Labit disait que chaque entraînement avait un enjeu pour ce groupe élargi, le ressentez-vous ainsi ?

Dans ce groupe, nous sommes quatre à n’avoir connu aucune sélection : Emilien Gailleton, Louis Bielle-Biarrey, Thomas Laclayat et moi. On a tout à prouver. Ce n’est pas qu’on a le bon rôle, mais on n’a rien à perdre. C’est une super opportunité, on a tout à gagner. Bien sûr qu’il ne faut pas se rater, il faut marquer des points. Mais il ne faut pas non plus faire n’importe quoi pour se mettre en avant au risque de blesser des coéquipiers. Il faut donc saisir les opportunités sur le terrain mais aussi en dehors : il y a de bons moments à passer avec chaque mec, ou chaque membre du staff. Il faut trouver sa place petit à petit sans forcer la chose, en prenant du plaisir.

Séance de cardio pour les Bleus ce jeudi avec Thibault Giroud à la manette ! ? pic.twitter.com/TZ1l1ICIus — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) July 13, 2023

Il vous reste encore une journée demain, savez-vous ce que vous allez faire ensuite ?

Oui, et jour après jour ! J’ai le mariage de mon frère Pierre samedi ! Donc voilà… Je n’en dis pas plus ! (rires) Nous avons des séances prévues toute la semaine prochaine. Le staff va nous remettre des GPS pour garder un suivi sur ce que l’on va faire. Ce sera l’équivalent d’une heure et demie de travail par séance sur quatre jours : lundi, mardi, jeudi et vendredi, comme ce qu’on a fait là. Une heure de musculation, trente minutes de course. Les GPS permettront de voir ce que l’on a fait ou non. Je ne suis pas inquiet, je pense que chacun va jouer le jeu.

Comment allez-vous faire pour maximiser votre récupération ?

Tout ce que l’on va faire, ce sera pour nous. J’en discutais avec Thibault Giroud qui m’expliquait que c’était libre à nous de faire les séances ou non. Mais si on ne fait rien, on se tire une balle dans le pied. La semaine de reprise à Marcoussis sera la plus dure de la prépa. Donc derrière, il faudra assumer. On a tout intérêt à bien travailler pendant cette semaine libre et bien récupérer.

Thibault Giroud vous fait faire des cauchemars ?

(rires) Non quand même pas, mais c’est vrai qu’on le prend à la rigolade, sinon on trouverait le temps long. C’est son rôle, on le sait. À l’inverse, si la prépa était facile je pense qu’on se poserait quelques questions ! Aujourd’hui, l’ambition est d’être champions du monde. Si tu veux le devenir, tu dois battre toutes les équipes. Pour ça, il faut se donner les moyens de ses ambitions. Donc on râle, mais au fond on est contents de le faire.