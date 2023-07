Les Bleus en ont bientôt terminé avec leurs deux semaines de stage du côté de Monaco. L'heure de dresser un premier bilan sur l'état physique des troupes. À l'heure actuelle, tous les signaux sont au vert pour le staff tricolore comme l'explique Laurent Labit, l'entraîneur de l'attaque du XV de France.

Quel est le programme pour les trois prochains jours ?

Comme d’habitude. On fonctionne par blocs de deux jours. Ce mercredi est un jour de repos pour les joueurs et on s’entraînera jeudi et vendredi. C’est important pour nous de bien tenir le rythme avant une semaine de relâche.

Certains joueurs viennent tout de même au stade Louis-II lors des jours de repos. Pourquoi ?

Ils effectuent du travail complémentaire. On essaie vraiment d’individualiser la préparation de chacun. Ce ne sont pas forcément des joueurs qui ont du retard mais c’est simplement pour progresser le plus possible.

Avez-vous débriefé avec le groupe les deux premières rencontres du Rugby Championship qui ont vu l’Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande triompher ?

Non. Ce sont simplement des bases de travail pour nous, le staff. Le groupe a des objectifs complètement différents pour le moment. Les mecs recherchent des performances physiques et ne se préoccupent pas de ce qu’il se passe ailleurs pour l’instant. C’est à partir de début août, avec nos premiers matchs de préparation, que nous allons pleinement nous plonger sur le jeu. Et cela nous amènera jusqu’au 8 septembre.

Le rugby mondial tend vers un jeu de possession actuellement. Le pack français est un des plus lourds de la planète. En tant qu’entraîneur de l’attaque, réfléchissez-vous à des actions qui n’useraient pas énormément vos avants ?

Effectivement oui. Nous construisons un jeu qui doit faciliter le travail de notre huit de devant et d’économiser de l’énergie. Nous travaillons de manière à avoir nos avants bien compacts au centre du terrain. Nous ne voulons pas nous fatiguer inutilement dans des zones qui ne nous intéressent pas.

Que peut espérer un joueur comme Brice Dulin qui n’a pas joué avec le XV de France depuis début 2021, tout en sachant que la hiérarchie semble bien établie à l’arrière ?

Ces dernières saisons, si Brice n’était pas avec nous, c’est simplement car on savait que dans notre configuration d’équipe, il fallait qu’il soit titulaire pour fouler la pelouse. Dans un banc à 6 avants et 2 trois-quarts, il ne pouvait pas y figurer. On a donc préféré le laisser à La Rochelle plutôt que de l’obliger à faire des allers-retours à Marcoussis. Il a toujours fait partie de ces joueurs que l’on suit et pour préparer une Coupe du monde, nous avons besoin de mecs qui amènent quelque chose même s’ils ne jouent pas. C’est naturel qu’il soit avec nous en tout cas.

Avez-vous tiré un premier bilan sur le niveau physique de vos joueurs ?

On fait régulièrement des évaluations. On met en place nos séances d’entraînement avec des exercices vraiment ciblés. Notre rugby est un transfert de ce qui a été travaillé en évitant de trop longues courses pour ne pas aller à envers de ce que Thibault Giroud recherche pour l’instant. Aujourd’hui, aucun joueur ne s’est blessé ou n’a été préservé. C’est une énorme satisfaction. Il y a quatre ans, nous avions déjà perdu des joueurs après deux semaines de préparation. Cela montre la force de notre groupe, les joueurs répondent à nos attentes.

Dans quel état d’esprit sont Émilien Gailleton et Louis Bielle-Biarrey, qui sont très jeunes et qui auraient pu être en finale de Coupe du monde avec l'équipe de France des moins de 20 ans ?

Ce sont des garçons qui étaient déjà venus avec nous lors du dernier Tournoi. Leur présence est une demi-surprise. Ensuite, ils sont à Monaco car ils font partie des meilleurs joueurs français à leur poste donc c’est normal de les appeler. On est satisfaits de ce qu’ils font mais je ne surprends personne en disant ça. On verra s’ils feront partie de la liste le 21 août mais dans notre stratégie avec les jeunes rugbymen, c’est logique de les voir avec la "grande" équipe de France.