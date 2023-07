Titulaire lors des cinq rencontres du dernier Tournoi des 6 Nations avec les Bleus, Ethan Dumortier a connu un beau début d'aventure sous le maillot tricolore. Néanmoins, l'ailier lyonnais de 22 ans (qui peut aussi jouer centre) ne se considère pas comme un membre indéboulonnable du XV de France.

Les deux semaines de stage à Monaco touchent à leur fin, comment vous sentez-vous physiquement ?

On a eu la chance de répéter des séances à l’identique entre la première et la seconde semaine. Cela nous a permis de voir notre progression. Je pense pouvoir dire qu’on se sent de mieux en mieux en fin de stage. Tous les efforts qu’on fournit depuis le début portent leurs fruits.

Laurent Labit a déclaré que chaque entraînement était plein d’enjeux pour les joueurs, notamment pour faire ses preuves, vivez-vous chaque séance de cette manière ?

Personnellement, je n'estime pas faire partie des joueurs pleinement installés dans le groupe. De ce fait, chaque entraînement est important pour moi mais le but est surtout de préparer l’intégralité de l'équipe pour l’épreuve qui nous attend. Après l’avoir expérimenté chez les moins de 20 ans, je sais que lors d’un Mondial, ce ne sont pas seulement les joueurs sur la feuille de match qui comptent. Il faut livrer le maximum pour se donner une chance de faire partie de l’aventure jusqu’au bout, mais aussi penser au collectif et se tirer vers le haut tous ensemble.

Vous avez été champion du monde avec l’équipe de France des moins de 20 ans en 2019, quel regard portez-vous sur le parcours des Bleuets, qui jouent la finale face à l’Irlande ce vendredi ?

On a bien évidemment suivi tous leurs matchs depuis le début de la compétition. Il n’y a pas eu de Coupe du monde U20 pendant plusieurs années, et cette édition en Afrique du Sud nous permet de redécouvrir le niveau de jeu dans les catégories jeunes. Je ne saurai pas dire si ce sont les Français qui sont vraiment au-dessus ou les autres nations qui ont régressé mais ce qui est certain, c’est qu’il y a une énorme domination des Bleuets sur leurs adversaires. Ce sera un très beau match face à l’Irlande mais je n’ai aucun doute sur la qualité de ces joueurs, qui joueront régulièrement en Top 14 et possiblement plus haut.

Après les sacres des Bleuets en 2018 et 2019, cette nouvelle finale cette année et le grand chelem en 2022, avez-vous l’impression que la France est redevenue une grande nation du rugby mondial ?

Il suffit juste de regarder les résultats. Chez les moins de 20 ans, la France n’a pas beaucoup de rivaux à son niveau. Les Français sont craints, et c’est important. Ensuite, internationalement parlant, le rugby hexagonal a atteint un sacré niveau. L’objectif désormais est de poursuivre dans cette direction pour ne pas repartir sur des années un peu plus compliquées.

Comment allez-vous maximiser votre semaine de coupure ?

Sachant que nous allons avoir quatre séances à effectuer durant la semaine, nous avons tous envie de garder une très bonne condition physique. J’ai cru comprendre que la première semaine à Marcoussis sera encore plus dure que celles vécues à Monaco donc il va falloir être prêt.

Séance de cardio pour les Bleus ce jeudi avec Thibault Giroud à la manette ! ? pic.twitter.com/TZ1l1ICIus — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) July 13, 2023

Un nouveau groupe de 42 joueurs va être annoncé la semaine prochaine, est-ce de ce fait un peu plus difficile de se projeter dans ces quelques jours de "repos", avec quatre séances personnelles obligatoires ?

Nous sommes des sportifs professionnels. Donc chaque séance ne nous dessert pas. Si on n’est pas dans la prochaine liste, on va repartir dans nos clubs donc ce n’est jamais du travail jeté que de garder une bonne condition physique.

Que retiendrez-vous de manière un peu plus large de ces jours vécus à Monaco ?

Nous avons eu de très bonnes installations pour travailler de manière idéale. Au niveau de l’extra-sportif, nous avons fait quelques activités bénéfiques pour la cohésion et il faut retenir également une chose : le casino gagne toujours. (rires)