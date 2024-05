Vendredi, c’est Kick-Off Rugby ! On entre dans le week-end avec un nouveau débat autour des derbys ! Nous parlerons ensuite du jeu catalan et de l’indispensable Jake McIntyre. On terminera avec l’habituel quiz de Basile. Bon épisode !

Le week-end denier a été marqué par un derby landais qui a tenu toutes ses promesses à l’issue duquel Dax s’est imposé sur la pelouse de Mont-de-Marsan. Ce samedi se jouera un derby audois avec un Narbonne – Carcassonne en demi-finale de Nationale. Et il y aura également le derby de l’Atlantique puisqu’en Top 14 Bordeaux recevra La Rochelle. Une actualité qui nous a poussé à parler de derby alors on a décidé de constituer notre Top 3 des plus beaux derbys !

Avant le traditionnel quiz de Basile, Nicolas Zanardi va nous parler de Perpignan dans la consigne du coach. L’USAP fait une très belle saison et figure aujourd’hui aux portes du top 6. C’est l’une des équipes qui déplacent le plus le ballon en Top 14 et on s’est demandé qu’est-ce qui faisait leur réussite… L’ouvreur Jake McIntyre n’y est pas pour rien.