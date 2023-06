Ce mercredi, au CNR de Marcoussis, le sélectionneur national Fabien Galthié, qui vient de communiquer une première liste en vue du Mondial, a passé en revue les grands dossiers du moment, dont celui concernant Mohamed Haouas.

Il y a beaucoup de retours marquants dans cette première liste de 23 joueurs...

Il était important de revoir des joueurs comme Jean-Baptiste Gros, Gabin Villière, Dylan Cretin, Arthur Vincent ou Demba Bamba. On a beaucoup investi sur ces joueurs-là depuis trois ans et on veut savoir où ils en sont, aujourd’hui : ils ont tous un savoir-faire, un savoir-être et on ne veut pas les perdre. Pour ça, rien ne remplace le vécu sportif.

Le Montpelliérain Arthur Vincent, blessé depuis très longtemps, peut-il revenir au premier plan ?

On a construit avec lui quelque chose de fort. Arthur, c’est 14 sélections et une blessure grave après l’Australie, puis quasiment deux saisons blanches... Une carrière, ce n’est pas linéaire et lui est un combattant.

Craignez-vous les blessures éventuelles avant que ne débute la préparation le 1 er juillet ?

Il reste trois matchs avant que la préparation ne démarre. 80 % de nos joueurs seront sur le terrain ce week-end, à Saint-Sébastien. On va donc rentrer dans le chaos. Mais on est prêt à répondre à toutes les éventualités.

Comment jugez-vous les performances d’Antoine Hastoy, le demi d’ouverture rochelais ?

Je l’encourage et lui souhaite le meilleur. Antoine, il est parti de plus loin que les autres. Puis il a fait le choix de s’expatrier (à La Rochelle) et ce choix fut gagnant : il est champion d’Europe après avoir d’ailleurs signé une belle performance en finale et reste en capacité de devenir champion de France. C’est bien. Tout ça crée une émulation dans le groupe France.

Pourquoi avez-vous choisi de disputer quatre matchs de préparation avant la Coupe du monde ? C’est peu commun…

C’est inédit mais c’est à mon sens, le choix le plus cohérent possible. Il faut arriver avec des matchs pour démarrer une coupe du monde, ça me semble évident. Vous allez me dire que l’on s’expose ainsi à des risques de blessure mais on connaît la règle du jeu.

Quelle est votre position vis-à-vis de Mohamed Haouas, récemment condamné pour des faits de violence ?

La semaine dernière, je l’ai appelé. Je l’ai écouté et je lui ai annoncé qu’il ne serait pas sélectionné. Il m’a répondu qu’il comprenait et qu’il s’excusait auprès des joueurs et auprès du staff.

La porte est donc fermée pour la Coupe du monde. Mais au-delà ?

La compétition qui nous intéresse, c’est la Coupe du monde.

Avez-vous sondé vos joueurs avant de prendre une telle décision ?

Je n’ai pas sondé mes joueurs mais nous avons beaucoup échangé, oui. Ce qu’ils ont dit, je le garderai pour moi. Mais ce qui arrive à Momo Haouas n’est pas une bonne nouvelle ni pour lui ni pour nous.

Quid du dossier Meafou, à présent ? Avance-t-il ?

On attend toujours le retour de World Rugby. On veut toujours capturer Meafou.

Imaginons que mercredi prochain, le leader d’opposition Florian Grill soit élu président de la FFR. Cela changerait-il quelque chose pour vous ?

Absolument pas. Nous sommes sur le terrain de jeu et uniquement là-dedans.