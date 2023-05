La FFR a déclaré Mohamed Haouas comme inéligible pour le XV de France après sa condamnation pour violences conjugales. Ce qui redistribue les cartes en sélection.

La Fédération française de rugby s'est prononcé, ce mardi, à la condamnation de Mohamed Haouas. Pour rappel, le pilier de Montpellier a écopé d'une peine d'un an de prison ferme sans mandat de dépôt pour des faits de violences conjugales. La FFR a indiqué : "Nous exprimons notre consternation face à cette situation et condamnons avec la plus grande fermeté toute forme de violence, plus particulièrement la violence faite aux femmes. Le comportement de Mohamed Haouas est inadmissible et incompatible avec la représentation de notre nation au niveau international."

Après avoir été écarté des plans de l'ASM Clermont-Auvergne, lors d'une conférence de presse de son président Jean-Michel Guillon, Mohamed Haouas a donc été rendu inéligible en équipe de France. Le pilier droit (29 ans, 16 sélections) ne participera pas à la Coupe du monde en France. Un fait qui ne bouleverse pas la structure de la sélection, mais qui redistribue néanmoins les cartes. En effet, si Haouas n'a été sélectionné qu'une fois lors du dernier Tournoi (titularisation contre l'Écosse, carton rouge à la 10e), il n'est toutefois jamais loin du groupe.

Qui sera le troisième homme à droite ?

Uini Atonio part toujours avec des jalons de titulaire, d'autant plus avec la nouvelle campagne victorieuse du Stade rochelais en Champions Cup. Derrière lui, Sipili Falatea semble installé dans un costume de remplaçant. Il l'est de façon régulière depuis la tournbée au Japon, en juillet 2022. C'est plutôt du troisième larron dont il s'agit.

Dorian Aldegheri, pilier droit de Toulouse, est le prétendant qui a le plus joué en club cette saison Icon Sport - Hugo Pfeiffer

Et là, les prétendants sont nombreux, puisque Thomas Laclayat a été appelé dans le groupe lors du Tournoi. L'Oyonnaxien vient de remporter le bouclier du Pro D2, en battant Grenoble. Georges-Henri Colombe peut se targuer d'avoir réalisé une saison remarquable avec le Stade rochelais, vainqueur de la Champions Cup. Le Rochelais a pris une autre dimension depuis son arrivée l'été dernier. La surprise peut venir de Demba Bamba, tant le Lyonnais est bien revenu de sa blessure et a enchaîné depuis le 31 décembre (15 matchs depuis). Enfin, de tous ceux-là, c'est Dorian Aldegheri qui a le plus joué en club cette saison. Le Toulousain ne semble pas hors course, loin de là, puisqu'il était titulaire lors de la correction infligée à l'Angleterre à Twickenham (10-53).