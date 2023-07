Ce mardi, l'équipe de France des moins de 20 ans affronte le pays de Galles (16h30) dans le cadre de la dernière journée de la phase de poule de la Coupe du monde. Un match que les hommes de Sébastien Calvet abordent avec autant d'importance que les deux premiers.

Pas encore mathématiquement qualifiés, les Français doivent gagner contre le pays de Galles s'ils souhaitent jouer les demi-finales de la Coupe du monde U20 pour la quatrième fois consécutive. En conférence de presse, Sébastien Calvet a expliqué préparer ce match avec autant de sérieux que les deux précédents, face au Japon (75-12) et la Nouvelle-Zélande (35-14), bien qu'il ait fait beaucoup de changements dans le XV de départ.

? Voici l’équipe de #FranceU20 pour affronter le Pays de Galles sur ce dernier match de la phase de poule \ud83d\udd25#NeFaisonsXV #WorldRugbyU20s #FRAPDG pic.twitter.com/os9ULVW2nX — France Rugby (@FranceRugby) July 2, 2023

"C'est une compétition assez longue et épuisante pour les joueurs avec des matchs tous les cinq jours. On ne peut pas se permettre de faire jouer toute l'ossature lors des trois matchs. Il y a aussi une forme d'anticipation sur la suite du tournoi. Dans la composition, on a laissé volontairement des joueurs clés des rencontres précédents car c'est un match qui a toute son importance, tout en gérant ce phénomène d'usure."

Ne pas prendre les Gallois à la légère

La dernière fois que les Bleuets ont affronté le pays de Galles, c'était lors du Tournoi des 6 Nations, les coéquipiers de Posolo Tuilagi s'étaient imposés sans connaître aucune difficulté (67-17). Nicolas Depoortère s'était illustré d'un doublé. Depuis, les Gallois ont changé de staff et montré un visage très différent en s'inclinant de justesse contre les Baby Blacks (26-27) et prenant le bonus offensif contre le Japon (41-19).

"Depuis le changement de staff, les joueurs ne jouent pas de la même façon. Il y a une bonne alternance quand ils jouent en attaque et défensivement on remarque qu'ils pressent beaucoup plus que pendant le Tournoi des 6 Nations. Ils ont à cœur de mettre la pression. Pendant leurs deux premiers matchs, ils ont beaucoup pris en confiance et ça montre qu'ils peuvent être plus dangereux. Ils vont attaquer tambour battant, il va falloir répondre présent dès le début du match." explique Sébastien Calvet, entraîneur des Bleuets.

Avec sept points au classement, les Gallois sont actuellement deuxièmes de la poule A et peuvent encore croire en une qualification en cas de victoire contre le XV de France. Dans l'autre match de la poule A, la Nouvelle-Zélande affronte le Japon (16h00).