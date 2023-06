Opposée au Japon pour son premier match de Coupe du monde en Afrique du Sud, l'équipe de France des moins de 20 ans a humilié le Japon (75-12). Sérieux, plaisants et inspirés, les coéquipiers de Baptiste Jauneau débutent parfaitement leur compétition et sont prêts pour les Baby Blacks, qu'ils affronteront ce jeudi.

Un rythme endiablé. Les Français démarrent pied au plancher cette partie, histoire d’étouffer les Nippons avec cette cadence. Et cela fonctionne. Pendant un peu plus d’un quart d’heure, les Japonais ne voient littéralement pas le ballon. Les Bleuets impriment un tempo ultra rythmé. Le ballon gicle rapidement derrière les rucks et les feintes de passes déstabilisent la défense adverse. Deux feintes de passes permettent ainsi à Nicolas Depoortere (3e) puis Hugo Reus (8e) d’inscrire les deux premiers essais des Bleuets.

Dans la foulée, une percée de Baptiste Jauneau est suivie par Marko Gazzotti pour une nouvelle réalisation (10e). Le demi de mêlée est encore décisif sur l’essai suivant. Avec une course où il fixe, avant de transmettre, cette fois-ci à Noa Zinzen pour le quatrième essai français (17e). 28-0 et déjà un bonus offensif après 17 minutes, le démarrage des Bleuets est idéal. Un léger relâchement permet à l’arrière Kosho Muto d’ouvrir le compteur japonais (29e).

Mais la réaction est immédiate. Par le 3e ligne coureur Esteban Capilla d’abord (30e), puis le puissant Marko Gazzotti (35e). Et cela en infériorité numérique pourtant, suite au carton jaune récolté par Nicolas Depoortere (32e). L’indiscipline, petite épine sous les crampons des Bleuets dans ce premier acte, avec un nouveau carton jaune récolté par Esteban Capilla en fin de période (39e). A la pause, la France U20 mène 42-7.

