Ce mardi, l'équipe de France des moins de 20 ans affronte le pays de Galles à 16h30 pour son troisième et dernier match en phase de poules. Après la magnifique victoire face aux Baby Blacks, Sébastien Calvet a effectué 11 changements dans le XV de départ des Bleuets. Léo Carbonneau et Clément Mondinat formeront la charnière tricolore, alors que Posolo Tuilagi enchaîne.

Les Bleuets impressionnent depuis le début de cette Coupe du monde sud-africaine. Après deux rencontres de disputées, ils peuvent se targuer d'être les seuls à posséder 10 points, le tout grâce à deux victoires bonifiées face au Japon et aux Baby Blacks.

Ce mardi, ils vont défier les Gallois pour tenter de réaliser le trois sur trois en phase de poules. L'objectif est également d'assurer la première place, synonyme de qualification pour les demi-finales.

Pour cette rencontre, Sébastien Calvet et ses adjoints ont décidé d'effectuer onze changements dans le quinze de départ. Au niveau de la première ligne, Zaccharie Affane conserve le numéro 3, alors que Lino Julien et Barnabé Massa vont fêter leur première titularisation dans le Mondial.

Tuilagi enchaîne dans la cage

Derrière les piliers et la talonneur, on va retrouver un duo qui a de quoi faire peur composé de Brent Liufau et Posolo Tuilagi. Le Perpignanais enchaîne après son énorme partie face à la Nouvelle-Zélande. Le trio Capilla-Castro Ferreira-Timo formera la troisième ligne française.

Pour ce qui est de la ligne arrière, seuls Théo Attissogbe et Nicolas Depoortère gardent leur place dans le quinze de départ, mais changent de poste. Le premier cité passe de l'aile à l'arrière tandis que le second prend la place du Palois dans le couloir. Le jeu des Bleuets sera dirigé par une charnière Léo Carbonneau-Clément Mondinat. Comme beaucoup de leurs coéquipiers, ces deux hommes vont connaître leur première titularisation dans la compétition.

La composition de l'équipe de France des moins de 20 ans : 15. Attissogbé ; 14. Depoortere (cap.), 13. Biasotto, 12. Mathiron, 11. Moustin ; 10. Mondinat, 9. Carbonneau ; 7. Timo, 8. Castro Ferreira, 6. Capilla ; 5. Tuilagi, 4. Liufau ; 3. Affane, 2. Massa, 1. Julien.

Remplaçants : 16. Lacombre, 17. Kaddouri, 18. Duchene, 19. Nouchi, 20. Zinzen, 21. Jauneau, 22. Reus, 23. Costes.