Ce vendredi, l'équipe de France des moins de 20 ans a été sacrée championne du monde pour la troisième fois consécutive. Après 2018 et 2019, les Bleuets se sont assis sur le toit du monde en 2023. Mais quelles sont les formations les plus représentées lors de ces trois titres ? Attention, nous avons pris en compte le club des joueurs au moment de leur victoire, et pas l'actuel.

La formation française n'a pas d'égal depuis plusieurs saisons. Ce vendredi, la jeunesse tricolore a triomphé en Afrique du Sud pour la troisième fois de suite. Rien que ça. Ces résultats exceptionnels font la fierté du rugby hexagonal, qui voit ses joyaux porter le plus haut possible les couleurs de la France. Quelques jours après le sacre des protéges de Sébastien Calvet face à l'Irlande, nous avons fait les comptes pour savoir quels sont les clubs les plus représentés lors des trois titres des Bleuets (2018, 2019 et donc 2013). 20 club représentés Au total, ils sont 20 à pouvoir se targuer d'avoir placé un ou plusieurs de leurs prodiges dans les effectifs champions du monde. Six clubs évolueront la saison prochaine en Pro D2 et treize en Top 14. Le seul club de l'élite qui n'est pas représenté est le Castres olympique. Intru de cette liste mais connu pour son centre de formation plus que performant, Massy est le seul pensionnaire de Nationale 1 que l'on retrouve ici, même si le RCME évoluait tout de même en deuxième division lors du précédent exercice. Les générations 2003-2004 ont permis à la France de signer un troisième sacre consécutif. Steve Haag / Icon Sport 12 joueurs du Stade toulousain titrés C'est Toulouse qui peut avoir le plus beau sourire. Le centre de formation de club haut-garonnais est connu pour ses pépites, et il le démontre encore une fois. Au moment de recevoir leur médaille, ils étaient douze à porter la tunique rouge et noir. Gare tout de même, Matthis Lebel entre deux fois puisque l'ailier ou arrière était de l'aventure en 2018 et 2019. Derrière, La Rochelle, Toulon ou encore l'UBB sont également bien représentés avec 6 éléments pour les Rochelais, 7 pour les Bordelo-Béglais, et 8 pour le RCT. La liste détaillée : Stade toulousain 2018 : Daniel Brennan, Guillaume Marchand, Romain Ntamack, Matthis Lebel, Maxime Marty, Lucas Tauzin. 2019 : Paul Mallez, Thibault Hamonou, Matthis Lebel. 2023 : Thomas Lacombre, Mathis Castro-Ferreira, Paul Costes. Toulon 2018 : Jean-Baptiste Gros, Louis Carbonel. 2019 : Jean-Baptiste Gros, Théo Lachaud, Florent Vanverberghe, Louis Carbonel, Mathieu Smaïli, Antoine Zeghdar. La Rochelle 2018 : Thomas Lavault. 2019 : Matthias Haddad. 2023 : Louis Penverne, Alexandre Kaddouri, Oscar Jégou, Hugo Reus. Bordeaux-Bégles 2018 : Maxime Lamothe, Cameron Woki, Jules Gimbert, Iban Etcheverry. 2023 : Zaccharie Affane, Nicolas Depoortere, Maël Moustin. Grenoble 2018 : Killian Geraci, Antonin Berruyer. 2019 : Éli Églaine, Killian Geraci. 2023 : Barnabé Massa, Marko Gazzotti. Agen 2018 : Clément Laporte. 2019 : Alex Burin, Gauthier Maravat, Loïc Hocquet. 2023 : Pierre Jouvin. Section paloise 2019 : Rayne Barka, Vincent Pinto. 2023 : Hugo Auradou, Brent Liufau, Théo Attissogbe, Clément Mondinat. Lyon 2018 : Pierre-Louis Barassi, Adrien Séguret. 2019 : Quentin Delord, Ethan Dumortier. 2023 : Arthur Mathiron. Racing 92 2018 : Hassane Kolingar, Ibrahim Diallo. 2019 : Jordan Joseph. 2023 : Lino Julien, Noa Zinzen. Clermont 2018 : Giorgi Beria. 2019 : Giorgi Beria, Donovan Taofifenua. 2023 : Thomas Duchene, Baptiste Jauneau. Brive 2018 : Demba Bamba. 2023 : Léo Carbonneau, Mathis Ferté, Maxence Biasotto. Massy 2018 : Pierre-Henri Azagoh, Jordan Joseph. 2023 : Andy Timo. Montpellier 2018 : Arthur Vincent. 2019 : Arthur Vincent. 2023 : Lenni Nouchi. Stade français 2018 : Charlie Francoz, Arthur Coville. 2019 : Julien Delbouis. Bayonne 2018 : Ugo Boniface. 2023 : Esteban Capilla. Perpignan 2018 : Alban Roussel. 2023 : Posolo Tuilagi. Oyonnax 2018 : Sacha Zegueur. 2019 : Sacha Zegueur. Mont-de-Marsan 2019 : Léo Coly, Alexandre De Nardi. Provence Rugby 2023 : Léo Drouet. Biarritz olympique 2019 : Mathieu Hirigoyen.