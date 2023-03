6 NATIONS U20 - Ce dimanche soir, dans un match comptant pour la cinquième et dernière journée du Tournoi des six Nations U20, l’équipe de France s’est imposée face au pays de Galles, 67-17. Après une première période de grande qualité, puisqu’ils menaient 34-3 à la pause, les Bleuets ont connu un petit trou d’air en début de deuxième mi-temps, avant de reprendre l’avantage pour dérouler et marquer, au total, onze essais.

Les Bleuets terminent le Tournoi sur une bonne note. Une semaine après leur démonstration en Angleterre, ils ont largement battu le pays de Galles à Charles Mathon, 67-17, mais ce succès ne leur permet pas de remporter cette édition 2023 des VI Nations U20. En effet, un peu plus tôt dans la soirée, l’Irlande a dominé l'Angleterre (36-24) et s’est adjugé, au passage, le Grand Chelem. L’équipe de France, de son côté, termine donc le Tournoi à la seconde place du classement.

Il n’y a pas eu match, dimanche soir, à Oyonnax. On savait que l’opposition entre les Bleuets (deuxièmes du classement au coup d’envoi) et les Gallois (derniers) était déséquilibrée sur le papier. Elle l’a été, aussi, sur le terrain. Si l’équipe de France a commencé la rencontre de la pire des façons, puisque sur la première action, Thomas Lacombre a reçu un carton jaune pour avoir percuté Cam Winnett et que Daniel Edwards a ouvert le score (0-3, 2e), les Bleuets n’ont pas spécialement souffert en infériorité numérique et les partenaires d’Emilien Gailleton ont, peu à peu, commencé à dérouler.

Six essais à la pause

À Charles-Mathon, le festival a démarré dès la cinquième minute, lorsque Baptiste Jauneau, en bon numéro neuf, a plongé en coin pour le premier essai du match (5-3, 5e). Il s’est poursuivi un instant plus tard au moment où le colosse Posolo Tuilagi est arrivé lancé près de l’en-but adverse, sans qu’aucun gallois ne daigne mettre son corps en opposition (12-3, 9e), et au quart d’heure de jeu, alors que les visiteurs avaient déjà perdu trois joueurs sur blessure, on savait déjà quelle équipe allait remporter ce match.

Dans une première mi-temps à sens unique, les trois-quarts de l’équipe de France ont offert un spectacle digne de ce nom. Nicolas Depoortère en bout de ligne (17-3, 20e), puis Léo Drouet au relais d’un Marko Gazzotti intenable (22-3, 28e), ont fait gonfler le tableau d’affichage. Les Bleuets ont ensuite connu un petit temps faible, après la demi-heure de jeu, mais ils ont bien défendu leur ligne et ont même marqué un essai de 80 mètres, après une course folle de Baptiste Jauneau, conclue par Léo Drouet (29-3, 37e). Enfin, juste avant la pause, Louis Bielle-Biarrey est venu terminer un superbe lancement des arrières tricolores, parti d’une touche sur la ligne médiane (34-3, 40e).

Quatre essais pour Drouet

Au retour des vestiaires, les Gallois ont réagi en marquant deux essais en moins de dix minutes. Le premier a été signé Daniel Edwards, sur une superbe combinaison après une touche dans le camp tricolore (34-10, 43e). Le second a été inscrit, en force, par le pilier droit Louis Fletcher (34-17, 50e). Mais le trou d’air n’a pas duré longtemps, les Bleuets ont rapidement repris le contrôle de la partie et c’est Léo Drouet, déjà très en vue en première période, qui a remis l’équipe de France sur le droit chemin, en récupérant une belle passe au pied de Léo Carbonneau (39-17, 54e).

Dans une seconde période avec un peu plus de déchet que la précédente, Emilien Gailleton s’est distingué, en force, à l’heure de jeu (46-17, 62e), puis Louis Bielle-Biarrey a fait parler sa pointe de vitesse pour devancer toute la défense galloise sur un ballon de récupération et un jeu au pied à suivre de Gailleton (53-17, 68e). Nicolas Depoortere a aussi été à l’honneur, puisque l’ailier de l’UBB a trompé la défense adverse d’une feinte de passe, sur une action partie des 22 mètres français (60-17, 74e), puis Léo Drouet, sur la sirène, a terminé le festival offensif en plantant son quatrième et dernier essai de la soirée (67-17, 80e).

Après un début de Tournoi un peu timide, les Bleuets terminent cette édition avec deux grosses performances. Ils iront donc défier leur titre au prochain mondial avec quelques certitudes…